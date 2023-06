Kreuzfahrt: Angst um neue Mega-Reise – plötzlich zittern Passagieren die Knie

Jeder schöne Urlaub ist am Ende viel zu kurz. Am liebsten würde man gleich für mehrere Jahre dem Alltag entfliehen und es sich an den schönsten Orten der Welt gutgehen lassen. Genau das verspricht eine Reederei, als sie die längste Kreuzfahrt aller Zeiten anbot (hier mehr).

Drei Jahre lang sollte es um die Welt gehen, jeder Kontinent bereist werden. Die Resonanz war gewaltig – doch genauso groß sind jetzt die Sorgen der Passagiere. Die haben teilweise bereits ihre Häuser verkauft, um mitzureisen. Doch nun steht alles auf der Kippe.

Kreuzfahrt: Mega-Reise wackelt, Passagiere in Angst

Für Kreuzfahrt-Fans klingt es zu schön, um wahr zu sein. Für drei Jahre auf einem Luxusdampfer die Welt bereisen, über 200.000 Kilometer zurücklegen, 135 Länder sehen und dazwischen an Bord ausspannen. Das versprach die türkische Reederei „Life at Sea Cruises“. Im November sollte es in Istanbul losgehen, die Fotos des Dampfers „MV Gemini“ ließen den Urlaubern das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Die Preise für die Mega-Reise starteten bei 28.000 Euro pro Passagier und Jahr, die Nachfrage auf die 1.074 Plätze war groß. Laut „CNN“ verkauften Menschen ihre Häuser und nahezu ihren gesamten Besitz, um vorerst auf dem Kreuzfahrt-Schiff zu leben. Sie bekommen es jetzt mit der Angst zu tun. Denn um die Reise stapeln sich inzwischen böse Gerüchte. Statt mit Vorfreude sind viele Urlauber jetzt mit Rückerstattungs-Formularen beschäftigt.

Kreuzfahrt-Schiff nicht seetauglich?

Die Mega-Reise steht offenbar auf der Kippe. Dem Bericht zufolge hat sich die gesamte Crew, die extra für die Reise zusammengestellt wurde, das Unternehmen verlassen, ebenso das gesamte Grundungsteam des Projekts. Auch, weil es Bedenken am Zustand des Schiffes geben soll. Ex-Vertriebsleiterin Irina Strembitsky enthüllte dem Nachrichtensender, dass der Dampfer von einem Ingenieur als „nicht seetauglich“ eingestuft worden sei.

Dem widerspricht Miray-Direktorin Kendra Holmes, bestätigte aber, dass derzeit nicht sicher sei, ob die Kreuzfahrt auf der „MV Gemini“ stattfindet. Von einer kompletten Stornierung der Mega-Tour sie aber nichts wissen. „Diese Kreuzfahrt ist nicht abgesagt. Wir laufen wie geplant am 1. November aus. Wir stornieren das nicht“, sagte sie vor wenigen Tagen während eines Miray-Webinars.

Trotz aller Versuche, die Bedenken auszuräumen, ist „Miray Cruises“ derzeit mit einer Welle von Rückerstattungs-Forderungen konfrontiert. Menschen, die ihre Häuser und viele Besitztümer mit Blick auf die Reise bereits verkauft hatten, wollen jetzt ihr Geld zurück.