Kreuzfahrt: Preis-Drama bahnt sich an! Diese Reise könnte deutlich teurer werden

Bei vielen Kreuzfahrten ist der Weg das Ziel. Schließlich beginnt der Urlaub quasi schon mit dem Reiseantritt in das andere Land, das eben mit dem Kreuzfahrt-Schiff erreicht wird.

So können sich besonders Reisen in ferne Länder wie zum Beispiel nach Hawaii lohnen. Statt viel Zeit im Flugzeug zu verschwenden, kann man Wohlfühl-Temperaturen und den Blick aufs Meer genießen. Gerade bei Kreuzfahrten in den US-Bundesstaat könnte es aber bald einen teuren Haken geben.

Kreuzfahrt: Neue Steuer wird teuer für Reisende

Wie der Kreuzfahrt-Ratgeber „Cruise Tricks“ berichtet, könnten Kreuzfahrten nach Hawaii ab 2026 deutlich teurer werden. Das liegt an einer neu beschlossenen Steuer, wonach die Tickets für die Reise elf Prozent teurer werden könnten.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zunächst hatte Hawaii die Übernachtungssteuer um 0,75 Prozent auf insgesamt zehn Prozent angehoben. Jetzt weitete die Regierung das Ganze aber auch auf Übernachtungen auf Kreuzfahrtschiffen aus, legte einen Steuersatz von elf Prozent fest. In der Praxis wird die Steuer aus der Zahl der Passagiere an Bord sowie den Tagen berechnet, die das Schiff in einem Hafen auf Hawaii festmacht. Sie bezieht sich dann auf den Anteil des Kreuzfahrtpreises für die betreffenden Tage.

+++ Kreuzfahrt: Mann betritt seine Kabine – und bekommt es plötzlich mit der Angst zu tun +++

Kreuzfahrt: Lässt sich Steuer noch abwenden?

Die neue Steuer für Kreuzfahrten ist zwar schon beschlossene Sache – doch ob sie wirklich in Kraft treten wird, ist nicht ganz sicher. Die Kreuzfahrt-Branche ist einflussreich, reagiert auf derartige Vorhaben mit viel Widerstand.

In Mexiko sollte eine solche Steuer bereits ab dem 1. Januar 2025 gelten – wegen des Gegenwinds der Reedereien verschob man die Einführung der Kopfsteuer von 42 US-Dollar pro Passagier auf den 1. Juli 2025 .

Die Reederei NCL, die mit dem Kreuzfahrt-Dampfer Pride of America ganzjährig ausschließlich nach Hawaii fährt, hatte noch vor der Verabschiedung der Steuer mit einer Klage gedroht und damit, die Reisen nach Hawaii ganz einzustellen. Für die siebentägige Hawaii-Reise der Reederei, bei der jeden Tag ein Hafen der Insel angefahren wird, müssten Passagiere zwischen 100 und 400 Euro Extra-Gebühren pro Reise zahlen.