Kreuzfahrt: Reederei mit irrem Angebot für Weltenbummler! Dieser Anblick haut dich vom Hocker

Wer einmal auf den Genuss einer Kreuzfahrt gekommen ist, den zieht es meistens immer wieder aufs Meer hinaus. Doch eine Reederei bietet nun ein irres Angebot an, bei dem Passagiere innerhalb von drei Jahren die Welt erkunden.

Arbeiten, feiern, leben und genießen – all das soll auf der „MV Gemini“ möglich sein. Life at Sea Cruises bietet die längste Kreuzfahrt der Welt an. Und das für einen fast schon unschlagbaren Preis.

Kreuzfahrt: In drei Jahren um die Welt

Im November 2023 sticht das Kreuzfahrtschiff mit dem neuen Konzept in See. Innerhalb von drei Jahren wird die „MV Gemini“ sieben Kontinente, 135 Länder und 375 Häfen ansteuern sowie über 200.000 Kilometer zurücklegen. Traumhafte Orte Rio de Janeiro in Brasilien, Seoul in Süd-Korea oder auch die Antarktis stehen auf dem Reise-Plan.

Seit dem 1. März kann die Marathon-Kreuzfahrt gebucht werden. Los geht es am 1. November in Istanbul, zusätzlich können Reisende in Barcelona und Miami eingesammelt werden. Die günstigste Kabine kostet ab rund 28.200 Euro pro Jahr. Reisende können den Preis für die gesamte Kreuzfahrt ab 84.600 Euro auf einen Schlag bezahlen oder 2300 Euro monatlich. Was jetzt erst mal nach viel klingt, ist im Vergleich zu anderen Kreuzfahrten eigentlich recht günstig. Da kosten manche Reisen mit den beliebten Kreuzfahrtdampfern Aida oder Mein Schiff schon für 14 Tage ungefähr das Gleiche.

DAS sollten Reisende wissen

Auf besonderen Komfort dürfen die Reisenden bei dem Schnäppchen-Preis jedoch nicht hoffen. Eine innen liegende Kabine misst gerade einmal 12 Quadratmeter. Wem das nicht ausreicht, kann auf eine teurere Variante zurückgreifen. Die teuerste Suite mit Balkon kostet über 103.000 Euro im Jahr. Insgesamt gibt es auf dem Schiff 400 Kabinen mit Platz für bis zu 1074 Fahrgästen.

An Bord soll es den Passagieren an nichts fehlen. Das 30-Jahre-alte Schiff wurde extra für das lange Abenteuer modernisiert. Büro- oder Konferenzräume mit WLAN-Zugang sollen das Arbeiten an Bord ermöglichen. Zudem gibt es eine Bibliothek und ein Krankenhaus mit Apotheke und Zahnarzt. Genauso ist für die Freizeitgestaltung gesorgt. Unterhaltungsshows, ein Pool und Liegen an Deck sowie Restaurants runden das Paket ab. Wer auf nichts davon verzichten möchte, sollte jedoch zusätzlich das All-Inklusiv-Paket buchen. Ansonsten kosten gewisse Angebote auf der Kreuzfahrt extra.