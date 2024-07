Kreuzfahrt: Schock für Gäste! Reederei muss Reißleine ziehen

Vor fünf Monaten schon wurde die „Sun Princess“ ausgeliefert. Der Neubau aus der Fincantieri Werft für die Reederei Princess Cruises sollte vor allem mit Familien-Attraktionen bestechen. So wäre die Kreuzfahrt für Gäste mit Kindern zu einem umfassenden Erlebnis geworden.

+++ Kreuzfahrt-Boykott droht! Diese Ziele könnten bald nicht mehr angefahren werden +++

Doch kommt es nun ganz anders. Schon bei der ersten Kreuzfahrt im Februar gab es bereits Probleme, jetzt muss die Reederei vollends einen Schlussstrich ziehen.

Kreuzfahrt-Schiff schließt Attraktionen

Drei tolle Familienattraktionen warten auf der „Sun Princess“, um von Groß und Klein entdeckt zu werden. Da wäre die „Sea Breeze“, der erste Rollgleiter auf einem Kreuzfahrt-Schiff bisher. Hier hängen die Gäste an einer Überkopfschiene und können bei der Fahrt den Ausblick aufs Meer genießen. Zudem gibt es noch einen groß angelegten Kletterpark mit verschiedenen Attraktionen wie dem „Costal Climb“.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Neue Bilder von der „Mein Schiff 7“ aufgetaucht – übler Verdacht kommt auf

Beide sowie ein weiterer Hochseilklettergarten sind allerdings seit Anbeginn für Gäste geschlossen – und werden es nun für immer sein. Das hat die Reederei nun bekannt gegeben. Offenbar ist die Ausfertigung der Fincantieri Werft fehlerhaft. Ganz schön unangenehmen – sowohl für die Werft als auch die Reederei.

Kreuzfahrt: Ersatz noch nicht bekannt

Nach dem großen Brimborium, das die Reederei um das neue Schiff gemacht hatte, dürften so manche Gästen jetzt doch reichlich enttäuscht sein, die neuen Attraktionen nicht ausprobieren zu können. Was an ihrer Stelle auf dem Deck 19 und 20 entstehen soll, ist noch nicht bekannt.

Nichtsdestotrotz arbeitet Princess Cruises bereits an einem neuen Dampfer. Schon 2025 soll die „Star Princess“ fertiggestellt werden. Ebenfalls in der Fincantieri Werft arbeitet die Crew bereits an dem zweiten Schiff der Sphere Class, wie „Kreufzahrt-aktuelles.de“ berichtet. Ob das dann wohl komplett fehlerfrei über die Bühne gehen wird?