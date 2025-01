Kreuzfahrt: Passagiere entdecken SIE mitten auf dem Meer – Crew handelt sofort

Man steht an Deck, schaut aufs weite Meer hinaus und lässt sich den Wind um die Nase wehen. Am Abend wartet ein leckeres Menü, und die Vorfreude auf den Ausflug am nächsten Morgen steigt. So oder so ähnlich stellt man sich doch die perfekte Kreuzfahrt vor, oder?

Doch was diese Kreuzfahrt-Passagiere jetzt beim Blick aufs Meer entdecken, ist erschütternd. Sofort wird die Crew alarmiert. Sie muss schnell handeln.

Kreuzfahrt: Passagiere entdecken SIE auf dem Meer – Crew verhindert das Schlimmste

Wenn man an Kreuzfahrt-Schiffe denkt, fallen einem wahrscheinlich zuerst die bekanntesten wie Aida oder auch „Mein Schiff“ ein. Doch es gibt auch Segel-Kreuzfahrtschiffe. Die „Star Clippers“-Flotte betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Auf der eigene Homepage versprechen sie die Verbindung von „Segelromantik mit modernstem Komfort“. Und auch die Anlaufhäfen sind oftmals individueller als mit den großen Kreuzfahrt-Schiffen.

Zur Flotte gehört auch der Fünfmaster „Royal Clipper“ mit einer Länge von 134 Metern. Hier finden bis zu 227 Passagiere und 106 Besatzungsmitglieder Platz. Und die waren jetzt in heller Aufruhr! Denn auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik entdeckten Passagiere vor Grenada Fischer in Seenot, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Das Boot der Fischer trieb manövrierunfähig auf offener See. Sofort informierten die Passagiere die Crew, die direkt handelte.

Fischer hatten Glück im Unglück

Die Besatzung der „Royal Clipper“ nahm die Fischer sofort an Bord des Segelschiffes. Glücklicherweise waren sie unverletzt. Doch wenn sie nicht entdeckt worden wären, hätte es möglicherweise auch ganz anders ausgehen können.

Gut, dass sich der Fünfmaster gerade auf dem Weg von Union Island, eine der südlichsten Inseln des Inselstaates St. Vincents und Grenadinen, nach Grenada befand.

