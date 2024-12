Kreuzfahrt: Promi-Alarm auf hoher See – Aida-Gäste flippen aus

Die „Aida-Cosma“ ist in der Cruises-Flotte das größte und vermeintlich luxuriöseste Kreuzfahrt-Schiff. 2.732 Gäste haben an Bord Platz. Bei einem Seetag können es sich die Passagiere im Infinity-Pool bequem machen und dabei aufs offene Meer schauen. Zahlreiche Bars versorgen die durstigen Gäste mit Cocktails und auch die Buffet-Restaurants bringen die knurrenden Mägen schnell zum Verstummen.

Wer es lieber actionreich mag, kann sich oben auf dem Deck an der Boulderwand ausprobieren. Ein vielfältiges Angebot, das auch manchen Promi zum Kreuzfahrt-Fan werden lässt. Daher staunten manche Passagiere nicht schlecht, als sie plötzlich einem bekannten TV-Gesicht auf der „Aida Cosma“ begegneten, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet.

Kreuzfahrt: Promi gesichtet – ER ist es wirklich

Vom 25. Dezember bis 1. Januar ist die „Aida Cosma“ im Mittelmeer unterwegs. Und an Deck des Kreuzfahrt-Schiffes wollen einige Passagiere auch TV-Star Stephen Dürr entdeckt haben, wie in einem Aida-Forum auf Facebook gemunkelt wird. Die Auflösung bringt ein Blick auf das Social-Media-Profil des Schauspielers. Tatsächlich verbringt der 50-Jährige dieses Jahr offenbar die Feiertage mit seiner Familie lieber auf dem Schiff als daheim.

+++ Kreuzfahrt: Passagier randaliert auf Schiff – wenig später ist er tot +++

Stephen Dürr ist bekannt durch seine Rolle „Mike Hartwig“ bei „Alles was zählt“ und ebenfalls durch die ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Außerdem nahm er zusammen mit Ehefrau Katharina 2022 beim „Sommerhaus der Stars“ teil. Und die Familie lässt es sich auf ihrer Kanaren-Reise offenbar sehr gut gehen.

Stephen Dürr Foto: IMAGO/Future Image

Der Schauspieler gewährte schon einige nette Einblicke, die so manchen vor Neid erblassen könnten. Was Stephen Dürr und seine Familie im Urlaub schon so unternommen haben, das kannst du bei Moin.de nachlesen.