Kreuzfahrt: Passagier randaliert auf Schiff – wenig später ist er tot

Statt einer entspannten Reise erlebten die Passagiere dieser Kreuzfahrt dramatische Szenen an Board. Das Schiff hatte gerade abgelegt, da randalierte einer der Passagiere, scheinbar ohne einen erkennbaren Grund. Er musste von dem Sicherheitspersonal überwältigt werden. Kurze Zeit nach seiner Festnahme wurde plötzlich bekannt, dass er gestorben ist.

Gegenüber dem US-Sender „Fox 11“ berichtet einer der Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Navigator of the Seas“ über den dramatischen Vorfall. Nachdem das Schiff von Los Angeles abgelegt war, randalierte plötzlich ein 35-jähriger Mann auf den Gängen des Schiffes und versuchte, eine Tür einzutreten.

Kreuzfahrt: Er jagte uns über den Flur

Wie der Passagier berichtet, wirkte der Mann stark betrunken. Er bedrohte die anderen Passagiere und beschimpfte sie mit rassistischen Worten. Auch berichtet er, dass der Mann „sagte, dass er uns töten würde und dann jagte er uns über den Flur.“ Der Passagier erklärte, dass er große Angst hatte und erleichtert war, als das Sicherheitspersonal des Kreuzfahrt-Schiffes eintraf.

Auf einem Video, das auf dem US-Sender „Fox 11“ ausgestrahlt wurde, ist zu sehen, wie das Sicherheitspersonals den betrunkenen Mann zu Boden ringen. Der Mann ergab sich jedoch nicht kampflos, trat und schlug um sich.

Bei der Auseinandersetzung trat er sogar einem Mitarbeiter ins Gesicht. Auch schlug er ein Crew-Mitglied, wodurch dieses ein ganzes Stück zurückgeschleudert wurde. Nach einer längeren Rangelei, konnte man den betrunkenen Passagier jedoch überwältigen.

Grund für den Tod des Mannes ist unklar

Dafür wurde unter anderem ein Abwehrspray eingesetzt. Als man den Mann endlich zu Boden bringen konnte, stellte das Sicherheitspersonal der Kreuzfahrt ihn mit Kabelbindern und Handschellen sicher. Wie die Familie des Mannes behauptet, wurde er anschließend mit Beruhigungsmitteln ruhig gestellt. Nur wenige Stunden nach dem erschreckenden Vorfall auf der Kreuzfahrt wurde verkündet, dass der Mann plötzlich verstorben sei.

Das Kreuzfahrt-Unternehmen Royal Caribbean erklärte am Dienstag (17. Dezember) in einer Pressemitteilung: „Wir sind traurig über den Tod unseres Gastes. Wir haben der Familie Unterstützung angeboten und arbeiten bei den Ermittlungen mit den Behörden zusammen.“ Was zu dem plötzlichen Tod des Mannes geführt hat, bleibt weiterhin unklar. Auch konnte man bisher nicht feststellen, warum er randaliert und andere Passagiere bedroht hatte.