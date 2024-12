Urlaub auf dem Campingplatz: Paar wird nachts überfallen! Urlauber haben böse Vermutung

Na, SO wird der Urlaub auf dem Campingplatz ganz schnell zum Albtraum! Der Traum vom Camping lockt mit vielen Möglichkeiten: Theoretisch könnte jeder Ort das nächste Reiseziel sein. Doch so idyllisch ist das Leben auf Rädern dann nicht, es bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich.

Nicht jeder fühlt sich zudem im mobilen Zuhause so sicher wie in einer „richtigen“ Unterkunft. Für ein Paar wurde der Urlaub auf dem Campingplatz zum absoluten Albtraum, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Urlaub auf dem Campingplatz: Paar wird nachts überfallen

Für ein Pärchen wurde der Camping-Urlaub in Frankreich zur Hölle. Während es im Campingwagen in der Nähe der spanischen Grenze schlief, wurden es Opfer eines nächtlichen Überfalls. Die Täter gelangten durch die Fahrerseite ins Wohnmobil, obwohl der Hund des Paares an Bord war. Wohl kein Grund für die Kriminellen, von ihrem miesen Vorhaben abzusehen.

Wie MOIN.de weiter berichtet, rissen erst das Klopfen und die Rufe von Nachbarn die Opfer aus dem Schlaf. Sie wurden auf den Einbruch aufmerksam, konnten aber nicht verhindern, dass ihnen Wertgegenstände und Bargeld gestohlen wurde. Die Täter konnten erfolgreich fliehen. Immerhin konnte das Paar alle Bankkarten sofort sperren und so größeren finanziellen Schaden verhindern.

Urlauber haben böse Vermutung

Der Vorfall löste auf Facebook aber nicht nur Mitgefühl aus, sondern auch harsche Kritik von anderen Campern. Viele monierten den Platz des Übernachtens: ein Autobahnparkplatz. Den schätzen erfahrene Camper nämlich grundsätzlich als unsicher ein. Andere empfehlen stattdessen in kleinen Städten zu übernachten, wo sichere und oft auch kostenlose Stellplätze verfügbar sind.

Mehr News:

Doch es gibt auch einen weiteren Punkt, den Camper ansprechen. Und der ist nicht zum Lachen – denn die Kriminellen könnten Profis in ihrem Metier gewesen sein. Wie sie das begründen und welches Detail darauf schließt, kannst du hier auf MOIN.de nachlesen.