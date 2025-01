Kreuzfahrt-Reederei streicht beliebtes Angebot – jetzt zahlen gerade SIE ordentlich drauf

Der Traum von einer Kreuzfahrt: sanfte Wellen, atemberaubende Ausblicke und entspannte Tage auf dem Wasser. Für viele Menschen ist eine solche Reise ein echtes Highlight und eine willkommene Auszeit vom Alltag. Besonders für diejenigen, die sich im täglichen Leben oft mit Barrieren konfrontiert sehen, kann eine Kreuzfahrt etwas ganz Besonderes sein – ein Urlaub, der nicht nur Erholung, sondern auch Exklusivität verspricht.

Doch so schön der Urlaub auf See auch ist, er kann ganz schön teuer werden. Und jetzt kommt ein weiterer Haken: Costa Kreuzfahrten hat einen beliebten Rabatt gestrichen.

Kreuzfahrt: Reederei streicht Vorteil für Menschen mit Beeinträchtigung

In Deutschland lebt jeder achte Mensch mit einer Beeinträchtigung. Und obwohl es mittlerweile zahlreiche Bestrebungen gibt, Barrieren im Alltag abzubauen, bleibt es für viele Menschen nach wie vor eine tägliche Herausforderung. Ob fehlende Rampen in Restaurants, defekte Aufzüge an Bahnhöfen oder unzugängliche öffentliche Gebäude – Barrieren gibt es mehr als genug. Gerade diese Menschen sehnen sich nach einem Urlaub, der endlich mal keine Hindernisse bietet.

Nach fast zehn Jahren verabschiedet sich Costa Kreuzfahrten nun von einem wichtigen Vorteil für Menschen mit dem Merkzeichen „B“ im Schwerbehindertenausweis. Bisher konnten Begleitpersonen dieser Gäste nämlich kostenlos mitreisen und mussten nicht für die Kabine bezahlen. Doch dieser Vorteil wurde zum 30. November 2024 gestrichen. Seit dem 1. Dezember 2024 müssen die Begleitpersonen nun den vollen Reisepreis zahlen – nicht nur für Zusatzleistungen, sondern auch für die Hotel-Service-Pauschale.

Kreuzfahrt: Angebots-Ende gilt bereits seit Dezember

Glücklicherweise sind bereits gebuchte Reisen von dieser neuen Regelung ausgenommen. Es betrifft ausschließlich Reisen, die ab dem 1. Dezember 2024 starten. Doch für Costa Kreuzfahrten stellt dies einen Verlust eines klaren Wettbewerbsvorteils dar, da sie bisher die einzige Reederei war, die diesen Rabatt angeboten hatte.

Die Entscheidung von Costa Kreuzfahrten, den Rabatt zu streichen, wird für viele eine unerfreuliche Überraschung darstellen – vor allem für Menschen, die sich auf einen barrierefreien und erschwinglichen Urlaub gefreut hatten.

Es muss jedoch betont werden, dass die Reederei trotz des reduzierten Angebots zahlreiche Vorteile bietet. So gibt es laut „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ Kabinen mit breiteren Türen und entsprechenden Sanitärräumen. Schön ist es trotzdem nicht – schließlich muss man jetzt doppelt aufs Geld schauen.