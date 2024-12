Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Urlauber entsetzt, was hier abgeht! „Einfach nur schrecklich“

Neben „Mein Schiff“ von Tui und der Aida-Flotte gibt es noch zahlreiche weitere Reedereien, die Kreuzfahrten anbieten. Die Angebote unterscheiden sich dabei jeweils anhand des gewählten Schiffes und der gewünschten Route.

Manche Dampfer fallen aber aufgrund ihrer Besonderheiten komplett aus dem Raster – so zum Beispiel die „Icon of the Seas“. Was auf einer Kreuzfahrt mit diesem Koloss abgeht, versetzt „Mein Schiff“-Passagiere in Angst und Schrecken, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Schiff sprengt alle Dimensionen

Sie ist eine wahre Riesin, die sich über die Weltmeere bewegt. Die „Icon of the Seas“ gilt aktuell als größtes Kreuzfahrt-Schiff der Welt. An Bord haben bis zu 5.690 Passagiere Platz. Zuletzt lag das Schiff der Reederei Royal Caribbean im Hafen von Cozumel, Mexiko, direkt neben der „Mein Schiff 1“. So konnten die Gäste an Bord einen direkten Vergleich vornehmen – und erschauderten.

Der Größenunterschied war einfach gigantisch. Ein Gast der „Mein Schiff 1“ konnte einfach nicht anders und knipste kurzerhand ein Foto, das er daraufhin in einer Facebook-Gruppe für Tui-Fans teilte. Doch so begeistert wie er waren die anderen Mitglieder um Längen nicht.

Kreuzfahrt-Fans: „Das ist doch kein Schiff mehr“

„Das ist mir zu groß“, zeigte sich eine erste Urlauberin direkt abgeneigt gegenüber dem Meeresgiganten. Ein anderer ging sogar soweit und bezeichnete den Dampfer bereits „hässlich“. „Das ist doch kein Schiff mehr. Da sind so viele Leute drauf wie auf einem Flugzeugträger.“ Wie „MOIN“ berichtet, waren viele derselben Meinung: „Einfach nur schrecklich“.

Etwas konnten die Fans der „Mein Schiff"-Flotte der „Icon" dann aber doch noch abgewinnen.