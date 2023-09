Kreuzfahrt: Neues Schiff soll deine Disney-Träume wahr machen – du solltest allerdings schnell sein

Wenn Disney-Fans demnächst eine Kreuzfahrt planen, dann könnten sie hier voll auf ihre Kosten kommen: In einem Video hat Disney Cruise Line die neue Disney Treasure präsentiert. Dort werden erste Highlights des Dampfers gezeigt. Du musst allerdings schnell sein.

Wer eine Kreuzfahrt ganz im Disney-Stil haben möchte, der kann am 21. Dezember 2024 von Port Canaveral aus in die Karibik starten. Dann hat die Disney Treasure ihre Jungfernfahrt. Sie ist das Schwesternschiff der im Jahr 2022 ausgelieferten Disney Wish. Buchungsstart für die Disney Treasure ist am 30. September 2023 – du solltest also schnell sein!

Kreuzfahrt im Disneystil – DAS erwartet dich

Wie bei Disney Cruise Line üblich soll der neue Dampfer wieder zahlreiche Erlebnisse und Entertainment rund um Disney bieten. Wie das Online-Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, ist das Schiffsdesign eine Mischung aus klassischem Linienschiff und modernen Elementen aus dem Disney-Universum.

„Die Disney Treasure wird brandneue Geschichten zum Leben erwecken und einzigartige Erlebnisse mit außergewöhnlicher Unterhaltung, erstklassigem Essen und unvergleichlicher Gastfreundschaft verbinden, die jede Kreuzfahrt so unvergesslich machen“, sagte Sharon Siskie, Senior Vice President und General Manager von Disney Cruise Line.

Kleine Neuheiten an Kreuzfahrt-Bord

Da es sich um das zweite Kreuzfahrtschiff einer Schiffsklasse handelt, sind an Bord eher kleine Neuheiten zu finden. Es gibt einzelne neue Bereiche, wie zum Beispiel die Wasserrutsche Aqua Mouse, die eine neue Animation erhalten soll. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, soll „Beauty and the Beast“ im Walt Disney Theater die Gäste begeistern. Die Disney Treasure wird zum großen Teil Außenkabinen mit Balkon besitzen.