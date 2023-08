Kreuzfahrt: Urlauber freuen sich auf besondere Reise – an Bord folgt die bittere Überraschung

Eine Kreuzfahrten bedeutet in der Regel eine entspannte Zeit, in der man sich um nichts kümmern möchte. Doch selbst im schönsten Urlaub kann mal etwas schief gehen – für diese Urlauber bereitet die Kreuzfahrt aber letztlich mehr Probleme, als die ersehnte Entspannung. Über den Vorfall berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Kreuzfahrt-Reise läuft nicht nach Plan

Ein Urlaub soll schön und erholend sein. Für viele ist es sogar das Highlight des Jahres und die perfekte Möglichkeit, sich vom Alltagsstress zu erholen. Kreuzfahrten, wie unter anderem die von Aida Cruises, versprechen all das. Der Urlaub ist also lang ersehnt, oftmals lange geplant und eventuell wird dafür auch extra gespart.

Wie „Moin.de“ jetzt berichtet, verläuft für ein junges Paar der Kreuzfahrt-Urlaub aber nun wirklich gar nicht nach Plan. Direkt zu Beginn macht die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung – das Paar muss in Norwegen aufgrund eines medizinischen Notfalls vom Schiff runter. An Land wartet direkt die nächste böse Überraschung auf die beiden: Der Rücktransport nach Deutschland scheint nicht zu klappen.

Kreuzfahrt: Kosten-Falle bei Reise

Die Reisekrankenversicherung will den Rücktransport finanziell nicht übernehmen, „weil dies nicht medizinisch notwendig ist, die Versorgung ist hier eigentlich gewährleistet“, so die Begründung. Die Betroffene Urlauberin erzählt in einer öffentlichen Facebook-Gruppe von ihren Erfahrungen.

„Nun müssen wir den gesamten Rücktransport selbst organisieren und vor allem zahlen. Da kommen schnell mehrere Tausende Euro zusammen, die definitiv nicht übernommen werden.“ Das junge Paar erlebte eine Horror-Reise und musste zusätzlich zu den Kosten der Kreuzfahrt an sich, auch noch alle Kosten des Rücktransportes selber tragen.

Die junge Frau nutzt ihren Facebook-Post auch für einen Appell an weitere Urlauber.