Urlaub auf Kreta: Behörden warnen vor Gefahr auf der Insel! Tourist schwer verletzt

Statt Entspannung und Erholung nahm der Urlaub auf Kreta für einen Touristen ein abruptes und dramatisches Ende.

Der Urlauber auf Kreta landete nach seinem Wander-Ausflug im Krankenhaus. Jetzt hat die Polizei eine Warnung ausgesprochen.

Urlaub auf Kreta: Tourist durch Erdbeben verletzt

Am Sonntag (13.8.) kam es zu einem Vorfall in einer Schlucht von Samaria im Süden der Insel. Diese Schluchten sollen sich vor allem bei Wanderern auf der Insel an großer Beliebtheit erfreuen. Am Sonntag verletzte sich jedoch ein Urlauber während seines Trips schwer. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Woher der Mann ursprünglich kommt, ist bisher noch nicht geklärt.

Der Vorfall in der Schlucht soll durch ein Erdbeben ausgelöst worden sein, so der staatliche Rundfunk. Dieser berief sich auf Angaben der Feuerwehr. Nach Angaben des geodynamischen Instituts von Athen hatte das Erdbeben eine Stärke von 4,9 und ereignete sich um 10:40 Uhr Ortszeit. Das Zentrum des Bebens befand sich in der beliebten Ferienortschaft Sougia im Südwesten der griechischen Insel.

Alle Menschen in der Region wurden vom griechischen Zivildienst umgehend dazu aufgefordert, die Schluchten zu verlasen, da die Gefahr von Felsstürzen bestand.