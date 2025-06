Urlaub: Fuerteventura bei Deutschen out? Jetzt überrennen SIE plötzlich die Insel

Sonne, Strand und Sangria – in Spanien kann man nicht nur gut feiern, sondern auch wunderbar entspannen. Vor allem Fuerteventura ist als Ferien-Insel bekannt.

Doch ist die Insel mittlerweile zu bekannt? Fest steht: Diesmal sind es nicht nur die Deutschen, die ihre Koffer packen und dorthin reisen, sondern jemand ganz anderes. Sie überrennen sogar die Insel!

Urlaub in Fuerteventura: Touristen-Zahl deutlich gestiegen

Fuerteventura ist nicht so teuer, wie man meinen könnte, so kostet im Schnitt ein Abendessen acht bis zwölf Euro pro Person. Und nun kann die Insel stolz verkünden, dass die Zahl der Touristenankünfte im ersten Quartal dieses Jahres um fast acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen ist. Kein Wunder, denn neben den günstigen Preisen locken auch die vielen Sandstrände zahlreiche Urlaub-Fans an.

Doch nicht die deutschen Sonnenanbeter sind laut der „Canarian Weekly“ schuld an diesem Touristenaufkommen. Ganz im Gegenteil: Die Zahl der deutschen Besucher ist sogar um 1,3 Prozent zurückgegangen, da sie die Insel meiden.

Allein im ersten Quartal: Eine Viertelmillion Briten reisen an

Die Verantwortung für das Besucherhoch trägt also jemand ganz anderes. Trommelwirbel – the winner is: die Briten. Allein im ersten Quartal reisten 243.181 britische Urlaub-Fans an, was einem Anstieg von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

So schön die Situation für viele Geschäfte auch ist – zumindest im finanziellen Bereich –, so besorgniserregend ist sie auch. So betont etwa das „Newsportal“: „Die Zahlen werfen die Frage auf, ob die Insel in der Lage ist, den wachsenden Zustrom von Besuchern zu bewältigen und die langfristige Nachhaltigkeit ihrer touristischen Infrastruktur zu sichern.“

Es ist also vielleicht keine schlechte Idee, seinen Urlaub in Deutschland oder einem anderen Land zu verbringen, das nicht gerade von Touristen überrannt wird. Immerhin gibt es überall schöne Badestellen, Cafés und gutes Essen.