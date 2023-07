Taylor Swift nächstes Jahr in Gelsenkirchen: Irre, was der Superstar jetzt schon verursacht

Sie bricht aktuell alle Rekorde: Weltstar Taylor Swift. Die amerikanische Sängerin sorgt mit Hits wie „I Knew You Were Trouble“ oder „Shake It Off“ für begeisterte Menschenmassen. Jüngst stand sie für ihre in Sekunden ausverkauften Konzerte in den Schlagzeilen.

Menschen aus der ganzen Welt filmen sich dabei, wie sie versuchen Tickets für Taylor Swifts „The Eras Tour“ zu ergattern. Das kann gut und gerne auch mal Stunden dauern, bis man in der digitalen Warteschlange dran ist. Auch hierzulande dürfte dieses Szenario des Öfteren vorgekommen sein, denn der Weltstar kommt 2024 auch nach Deutschland. Aktuell ist die Tour schon in vollem Gange. Bei einem Konzert in Seattle passiert neulich etwas Unglaubliches.

Taylor Swift schafft unglaubliches

Dass ihre Fans sie vergöttern und bei ihren Konzerten völlig ausrasten, beweisen die Bilder, die aktuell von den Konzerten der Sängerin rumgehen. Doch das, was bei einem Konzert in Seattle passiert ist, übertrifft wohl alles. Denn die Besucher feiern so hart zu ihren Songs, dass sie prompt ein Erdbeben verursachen.

Ja, richtig gehört. Ein Erdbeben. Zwar war es für die Menschen in der Stadt nicht spürbar, aber eben messbar. CNN zufolge entsprach der gemessene Ausschlag einem Erdbeben der Stärke 2,3. Seismologen tauften das menschengemachte Ereignis, das sie damals registrierten, das „Beast Quake“, also das Biest-Beben.

Letztes „Beast Quake“gab es 2011

Ein so starkes Beben, das nicht durch natürliche Ursache ausgelöst wurde, hatte es zuletzt 2011 gegeben. Es geschah bei einem Footballspiel der Seattle Seahawks, als dem Runningback Marshawn Lynch in der letzten Minute des Spiels noch ein Touchdown gelang.

Ob die Fans in Gelsenkirchen das wohl auch hinbekommen werden? Das Konzert des US-Stars findet am 18. Juli 2024 in der Veltins-Arena statt. Bleibt abzuwarten, ob die deutschen Fans genauso eskalieren, wie die aus Amerika.