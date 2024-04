Taylor Swift: Kurz vor Gelsenkirchen-Konzerten – DARAUF haben alle gewartet

Es scheint, als gebe es bereits seit Wochen kein anderes Thema mehr: Am Freitag (19. April 2024) erscheint Taylor Swifts neues Album „The Tortured Poets Department“. Kaum eine Platte wurde so heiß herbeigesehnt. Um kaum eine Platte wird so ein Hype veranstaltet, wie um diese.

Und nun heizt Taylor Swift die Hysterie weiter an. Via Instagram verriet die 34-Jährige nämlich, welche Single als Erstes aus „The Tortured Poets Department“ ausgekoppelt werde.

Taylor Swift gibt erste Single bekannt

Und es ist: „Fortnight“. Den Song nahm Taylor zusammen mit Superstar Post Malone auf. Via Instagram verriet die Sängerin: „Die erste Single aus The Tortured Poets Department ist…………. Fortnight featuring Post Malone. Ich war immer ein großer Fan von Post wegen seines Schreibe, seiner musikalischen Experimente und seiner Melodien, die er kreiert, die einem für immer im Kopf bleiben. Ich musste miterleben, wie Magie aus erster Hand zum Leben erweckt wurde, als wir an Fortnight zusammen gearbeitet haben.“

Die Zusammenarbeit mit Post Malone ist jedoch nicht die einzige Superstar-Kooperation. So soll es auch einen Song mit Florence + the Machine geben.

Hotel-Drama in Gelsenkirchen

Die Songs dürften dann auch auf der kommenden Tour des Megastars gespielt werden, die Swift unter anderem in die Revierstadt Gelsenkirchen führt. Gleich drei Konzerte wird sie in der Veltins-Arena spielen. Und rund um den Auftritt spielen sich schon jetzt menschliche Dramen ab.

Ist die Stadt sonst nicht unbedingt für ihre touristische Attraktivität bekannt und geschätzt, strömen im Juli nun Zehntausende nach Gelsenkirchen. Ergo sind die Hotelzimmer der Stadt begehrt. Das wiederum wissen auch die Hoteliers und verlangen Mondsummen für ihre Zimmer.

Mehrere Hundert Euro kosten die Zimmer während der Taylor-Swift-Konzerte. Da haben wohl einige findige Geschäftsleute ihre Chance gesehen und genutzt.