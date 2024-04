Gelsenkirchen: Superstar Taylor Swift „bereits angekommen“ – HIER kannst du sie sehen

In Gelsenkirchen rasten alle aus. Der Grund: Superstar Taylor Swift hat angekündigt, für ihre „The Eras Tour“ am 19. Juni 2024 in die Stadt im Ruhrgebiet zu kommen. Seit der Ankündigung geht der Name Gelsenkirchen durch die ganze Welt.

So einen Personenhype um einen Superstar und die Stadt Gelsenkirchen gab es wohl zuletzt, als Raúl González Blanco seinen Wechsel zu Schalke 04 bekannt gab. Jetzt macht eine verrückte Meldung die Runde. Taylor Swift soll bereits in der Stadt sein. Das steckt dahinter.

Superstar Taylor Swift in Gelsenkirchen

Superstar Taylor Swift ist bereits in Buer angekommen, heißt es in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Buer i. W. kommst, wenn…“. Und tatsächlich, der amerikanische Superstar Taylor Swift, der unter anderem für seine Hits „Shake It Off“ und „Bad Blood“ bekannt ist, wurde am Freitagabend (12. April) um 19 Uhr auf Händen durch Gelsenkirchen getragen.

Nur leider stellte sich Taylor Swift als etwas sperrig heraus. Trotzdem hat der Superstar seinen Weg nach Gelsenkirchen-Buer gefunden. Studenten der Kunstakademie Münster trugen Taylor Swift als überlebensgroßes Werk in Acryl auf Leinwand in das Kunstmuseum in Buer. Gemalt wurde das Kunstwerk, das Taylor Swift in einem Pailletten-Body und mit einem Mikrofon zeigt, von Künstler Pascal Schreiber.

Gelsenkirchen: „Es schaut so aus, als wenn sie da reinpupst“

Das Bild zeigt zwar den Superstar aus Amerika. Sie ist auch klar und deutlich zu erkennen. Aber irgendwas lässt die Menschen aus Gelsenkirchen stutzig werden. „Das Mikrophon finde ich ungünstig in Szene gesetzt. Es schaut so aus, als wenn sie da reinpupst“, schreibt eine Frau bei Facebook. Ein weiterer Mann ordnet die Kunst hingegen lieber ein: „Schön geht anders, aber das ist ja Geschmackssache.“

Das Bild der überlebensgroßen Taylor Swift ist jedenfalls in der Alten Villa am Kunstmuseum in Buer in der Kunstausstellung „Tap to view“ vom 12. April bis zum 2. Juni zu sehen.