Gelsenkirchener will in Bochum Auto beladen – plötzlich wird er fast zerquetscht

Am Samstag (5. Juli) ereignete sich in Bochum-Wattenscheid ein schwerer Unfall in einem Parkhaus am Alten Markt.

Dabei wurde ein 61-jähriger Mann aus Gelsenkirchen erheblich verletzt. Die Situation entwickelte sich gegen 10.50 Uhr, als der Mann seinen Kofferraum belud.

Unfall beim Ausparken in Bochum

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Bochum verlor plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr plötzlich rückwärts. Dabei klemmte er den Gelsenkirchener zwischen den beiden Autos ein.

Die genaue Ursache für den Kontrollverlust ist noch unklar. Der Unfall fand in einem viel frequentierten Bereich des Parkhauses statt.

Ermittlungen nach schwerem Unfall in Bochum

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Glücklicherweise bestand laut jetzigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. Der Vorfall sorgt jedoch für erhebliche Betroffenheit in Bochum.

Das Verkehrskommissariat in Bochum untersucht nun den Vorfall. Ziel ist es, die Hintergründe für das Fehlverhalten des Fahrers zu klären.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.