Kurz vor den Ferien herrscht in NRW Gewissheit – Urlauber müssen dringend handeln

Urlaub gefällig? Dann dürfte für viele im Juli die perfekte Zeit dafür sein. Denn die Sommerferien in NRW stehen kurz bevor und gehen in diesem Jahr vom 15. Juli bis zum 26. August.

Doch wer jetzt nicht handelt, könnte Probleme bekommen, was den diesjährigen Sommer-Urlaub angeht. All diejenigen, die bis jetzt noch nichts gebucht haben, sollten dringend handeln! Das gilt zumindest für alle, die in der Heimat reisen möchten.

Gewissheit in NRW – Urlauber müssen handeln

Die Urlaubsregionen in NRW sind laut Tourismusverbänden für die Sommerferien gut gebucht. Ein Sprecher von Sauerland-Tourismus erklärte auf Anfrage der „dpa“: „Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage.“

+++ Passend dazu: Wetter in NRW: Experten mit beängstigender Prognose – „Wir sehen rot“ +++

Kurzentschlossene finden noch Unterkünfte, besonders mit etwas Flexibilität. Ähnlich ist die Situation in der Eifel und im Münsterland. Doch es lohnt sich für Menschen aus Deutschland, aber auch den Niederlanden oder Belgien schnell zu handeln – gerade was Ferienwohnungen betrifft.

+++ Auch interessant: NRW-Bürger machen Urlaub in den Niederlanden – kurz hinter der Grenze beginnt das Drama +++

Ferienwohnungen werden knapp

„Bei den Ferienwohnungen wird es langsam knapp, in den Hotels sind je nach Zeitraum immer noch freie Unterkünfte zu bekommen“, sagte ein Sprecher von Münsterland e.V. der „dpa“. Den Erfahrungen zufolge sollen viele Gäste wetterabhängig oft auch kurzfristig buchen. Das gälte vor allem für Fahrradtouristen. Bei warmem Sommerwetter stelle sich auch die Eifel auf viele kurzfristig anreisende Gäste ein.

Hier mehr lesen:

Laut der Nordeifel Tourismus GmbH zieht die Region besonders dann Besucher an, wenn es in den Städten heiß wird. Denn im Mittelgebirge sei es bei einer Hitzewelle in Deutschland in der Regel etwas angenehmer. Wer auf gut Glück losfährt und vor Ort nach Unterkünften guckt oder zu spät bucht, könnte also Probleme bekommen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.