Kreuzfahrt-Liebhaber in Europa rasten aus – das gab’s noch nie

Es gibt Kreuzfahrt-News! Eine US-amerikanische Reederei will jetzt endlich auch in Europa Kreuzfahrten anbieten. Kreuzfahrt-Fans spitzen die Ohren.

+++ Kreuzfahrt: Gäste dürfen nicht an Bord – der Grund ist gefährlich +++

Und zwar hat die Disney Cruise Line ihre Sommerrouten für das kommende Jahr verkündet. 2025 soll es für die Disney Fantasy nun erstmalig auch nach Europa gehen.

Kreuzfahrt: Disney überrascht mit Europa-Tour

Die Disney Cruise Line zieht es 2025 endlich auch nach Europa. Im Norden und am Mittelmeer soll die Disney Fantasy ab Mai bis Ende Juli erstmals Halt machen. Fans des Franchise können sich auf fünf bis zwölf Nächte auf See freuen.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Deutscher Hafen in großer Aufregung – dieses Schiff ist schuld

Die Fahrten beginnen in Barcelona (Spanien) und Civitavecchia (Italien). Eine führt sogar mit drei Stopps nach Griechenland mit Aufenthalten auf den dortigen Inseln und eine auf Malte. Aber auch Norwegen und die Britischen Inseln stehen auf dem Programm.

Weitere Fahrten der Disney Cruise Line

Die Disney Wonder ist von Mai bis September ab Vancouver, Kanada, nach Alaska unterwegs. Dort können Gäste die malerischen Gletscher sehen. Der komplette Gegensatz dazu dürften die Florida-Reisen nach Port Canaveral und Fort Lauderdale sein. Hier steuern Schiffe wie die Disney Treasure oder Castaway Cay in wärmere Gefilde wie die Bahamas und die Karibik. Jamaika, Mexiko stehen ebenfalls auf der Liste der Kreuzfahrt-Ziele.

Mehr Kreuzfahrt-News:

Es ist ein breitgefächertes Urlaubs-Spektrum, was Disney hier bedienen möchte. Und das lässt sich die Reederei auch gut bezahlen. So kosten sieben Nächte ab Barcelona durch den Mittelmeerraum mit Halten auf Sizilien, Pompeii und an anderen italienischen Häfen schlappe 4.000 Euro für zwei Gäste. Zum Vergleich: Eine ähnliche Reise mit der Aida über Mallorca würde pro Person nur 750 Euro kosten.