Kreuzfahrt: Wenn du DAS an Bord machst, kannst du deine Aida-Reise gleich vergessen

Eine Kreuzfahrt lässt die Herzen vieler Reise-Fans immer wieder höher schlagen. Ob an exotische Orte oder durchs Mittelmeer – nicht nur bei den Landgängen, sondern auch an Bord der Ozeanriesen wird Gästen einiges geboten.

Doch wer seine Reise in vollen Zügen genießen will, der sollte sich auch an die Regeln an Bord halten. Sonst kann für Rebellen nämlich schnell ein anderer Wind wehen, wie jetzt mal wieder Aida-Passagiere beweisen. Was bei Kreuzfahrten immer wieder Frust unter Mitreisenden aufkommen lässt, weiß unser Partnerportal „MOIN.DE“.

+++ Kreuzfahrt: Aida-Gäste haben an Albtraum zu knapsen – das sollten Passagiere unbedingt wissen +++

Kreuzfahrt: Achtung, No-Go!

Immer wieder kommt es unter Aida-Gästen nämlich zu regelrechten Skandalen. Der Auslöser für die Konflikte an Deck: Unverschämte Touristen, die ihren Mitreisenden immer wieder gehörig auf die Nerven gehen.

Auch spannend: Kreuzfahrt: Bitter! Reederei zieht bei Reisen die Reißleine – der Grund ist ernst

Ein großer Dorn im Auge der Aida-Enthusiasten: Die Klamotten. „Jogginghose, Achselshirt und Turnschuhe. Oder noch besser: Badelatschen“ – im Restaurant lassen Mitreisende schnell mal ihre gute Erziehung vergessen, berichtet „MOIN.DE„. Auch wenn eine Kreuzfahrt vor allem der Entspannung dienen soll, sollten legere Klamotten beim Restaurant-Besuch also besser im Kabinenschrank verstaut bleiben.

Auch DAS raubt Reisenden den letzten Nerv

Apropos Restaurant: Auch Geizhälse ziehen schnell den Zorn ihrer Reise-Kumpanen auf sich. Dass Essen aus den Bistros rausgeschmuggelt wird, ist nicht nur auf den Ozeanriesen ein bekanntes Problem. Doch auch die Wasser-Problematik löst immer wieder eine Welle der Empörung an Deck aus. „Trinkflaschen nicht an der Zapfanlage im Buffetrestaurant auffüllen“, lautet das Knallhart-Fazit vieler Aida-Gäste.

Was Aida-Reisenden sonst noch massiv gegen den Strich geht und wie die Diskussion über No-Gos bei Kreuzfahrten überhaupt erneut hochkochen konnte, das liest du in diesem Artikel bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ >>>.