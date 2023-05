Kreuzfahrt: Insider decken auf – DIESE Speisen solltest du am Buffet besser meiden

Wer sich eine Kreuzfahrt gönnt, der kann sich nicht nur auf traumhafte Reiseziele freuen. Auch zwischen den Stopps wird an Bord einiges geboten. Neben zahlreichen Veranstaltungen und Freizeitangebot lockt natürlich auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken.

Viele Urlauber freuen sich vor ihrer Kreuzfahrt schon Monate im Voraus auf das All-Inclusive-Angebot am Buffet. Doch Vorsicht! Insider warnen vor der ein oder anderen Falle.

Kreuzfahrt: Finger weg von diesen Speisen!

Füße hochlegen, sich im Pool erfrischen und ab und an zum Buffet wandern. Der Urlaub auf dem Kreuzfahrt-Dampfer könnte für viele nicht schöner sein. Doch wer nicht aufpasst, der dürfte früher über der Reling hängen als ihm lieb ist. Denn bei heftigem Seegang könnte sich ein zu offensiver Buffet-Gang rächen.

Die Experten vom Onlineportal „Cruise Critics“ warnen außerdem vor der Qualität einiger Speisen, bei denen sich manchem Urlauber schon der Magen umgedreht hat. Zwar weisen sie darauf hin, dass die Hygiene-Regeln an Bord streng sind. Doch raten sie etwas davon ab, sich an Sushi zu bedienen, das nicht vor den Augen der Gäste zubereitet wird. Schließlich könne niemand garantieren, wie lange der rohe Fisch schon in der Auslage liege.

Kreuzfahrt-Experten warnen vor Pizza und Co.

Auch von Pizza solltest du der Erfahrung der Kreuzfahrt-Experten an Bord lieber die Finger lassen. Denn die schmeckt frisch bekanntlich am besten. Liegt sie in der Auslage am Buffet, werden Teig und Käse häufig hart – kein Hochgenuss. Apropos: Ähnlich verhält es sich beim Frühstücksei. Den Insidern zufolge sollten Kreuzfahrt-Urlauber lieber auf Rührei verzichten.

Denn bei der unglaublichen Masse an Eiern, die auf Kreuzfahrtschiffen vertilgt werden (Beispiel der MSC Seaview: 40.000 Eier pro Woche), müssen die Reedereien in vielen Fällen in Bezug auf Aufwand und Ertrag Abstriche machen. So besteht das Rührei an Bord in aller Regel nicht aus frischen Eiern sondern aus Ei-Pulver. Wer es lieber frisch mag, sollte deshalb, wenn möglich zu Omelette-Stationen gehen, wo Köche die Eier auf Wunsch mit Käse, Zwiebeln, Tomaten und Co. zubereiten. Es sind wertvolle Tipps, um das Beste aus dem Kreuzfahrt-Trip herauszuholen.