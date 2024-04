Kreuzfahrt: Diesen peinlichen Fehler macht fast jeder Urlauber – Experte packt aus

Zu den schönsten Dingen auf einer Kreuzfahrt gehört das leckere Buffet. Allerdings gibt es viele Fehler, die Passagiere im Restaurant begehen.

Doch die lassen sich leicht vermeiden! Ein Crewmitglied packt dafür über die besten Tipps aus, die Urlaubern das Stöbern durch die kulinarischen Ecken erleichtern.

++ Dazu interessant: Kreuzfahrt: Traumurlaub geplatzt! Tui Cruises storniert Reisen kurzfristig ++

Kreuzfahrt: Wichtige Tipps für den Buffet-Gang

Kreuzfahrt-Mitarbeiterin Lucy arbeitet seit neun Jahren auf Kreuzfahrtschiffen. Aus ihrer Erfahrung berichtet sie über die häufigsten Fehler, die ihre Passagiere am Buffet machen. Doch sie hat auch einige Tipps parat, wie man sie umgehen kann! Die Insiderin rät als Erstes, Menschenmengen zu meiden. Viele Urlauber neigen gerne dazu, direkt nach dem Einsteigen zum Buffet zu stürmen.

Besser ist es aber, alternative Verpflegungsmöglichkeiten zu nutzen oder sogar zu warten, bis der erste Ansturm vorüber ist. „Man wird schneller bedient und bekommt wahrscheinlich besseres Essen – und viele Restaurants bieten am Tag der Einschiffung kostenloses Essen an, weil sie wissen, dass alle an Bord kommen und essen wollen“, sagt Lucy dem britischen Portal „Daily Mail“.

Auch die Hygiene sei ein wichtiger Aspekt. Lucy rät davon ab, Essen aus dem Buffetbereich mitzunehmen. Dies verstoße nicht nur gegen die Vorschriften des Schiffes, sondern bringt auch Hygiene- und Sicherheitsrisiken mit sich. Die Insiderin dazu: „Es gibt so viele Leute, die einfach vorbeigehen und denken, sie kommen damit durch. Da gibt es keine Ausrede. Was haben wir aus 2020 gelernt? Die Dinge verbreiten sich wie ein Lauffeuer.“ Weiterempfiehlt sie, Zangen bei den Lebensmitteln zu nutzen, um Krankheiten zu vermeiden.

Achtung vor verschwendeten Lebensmitteln!

Lucy warnt zudem vor Lebensmittelverschwendung. Auch wenn das Buffet viele Leckereien anbiete, sollte nichts verschwendet werden. Es sollte laut dem Crewmitglied nur so viel genommen werden, wie man essen kann. „Die Menge, die die Menschen konsumieren, weil sie das Beste für ihr Geld haben wollen, führt leider zu viel Lebensmittelverschwendung“, sagt Lucy.

Mehr News:

Ein weiterer Punkt ist eine ausgewogene Ernährung, dafür sollten Urlauber den Verzehr von Pizza, Burgern und Pasta möglichst gering gehalten. Um das Risiko von Verunreinigungen zu verringern und eine saubere Essensumgebung zu stärken, sollten zu guter Letzt die „Teller nicht für Zweitrunden“ wiederverwendet werden.