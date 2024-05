Kreuzfahrt-Insiderin packt aus – so kommen Urlauber an Geld für noch mehr Schiffsreisen

Eine Kreuzfahrt ist ein teures Vergnügen. Nicht jeder kann sich eine Rundfahrt auf dem Meer einfach so leisten. Doch wer einmal Kreuzfahrt-Blut geleckt hat, der will in der Regel seine Ferien erneut auf einem Dampfer verbringen. Doch wer soll das bezahlen? Eine Insiderin hat jetzt ausgepackt – und verraten, wie du an Geld für noch mehr Schiffsreisen kommst.

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der entscheidet sich meistens für eine Außenkabine. Doch Lauren M. sieht das anders. Sie hat bereits 25 Reisen mit dem Schiff unternommen und weiß, worauf es ankommt.

+++Kreuzfahrt: Familie geht mit kleinen Kindern auf Reise – der Grund ist tieftraurig+++

Kreuzfahrt-Insiderin packt aus

Laut Lauren M. sind die Innenkabinen meist die günstigere Option. Und durch die Ersparnisse kann sie gleich auch noch mehr Kreuzfahrten unternehmen – wie praktisch! Außerdem erzählt sie von der Möglichkeit, sich kostenfrei auf eine Balkonkabine zu upgraden, wenn das Schiff nicht ausgebucht ist, wie die „Bunte“ berichtet.

Doch eine Innenkabine hat nicht nur den Vorteil, dass sie günstiger ist und du somit mehr Geld für deine nächste Kreuzfahrt hast. Zudem sei man durch das Fehlen eines Balkons mehr dazu motiviert, das Schiff und seine Attraktionen zu erkunden. Lauren M. ist überzeugt: Man verbringt ohnehin nur wenig Zeit auf dem Balkon.

+++Kreuzfahrt: Reedereien sagen reihenweise Reisen ab – der Grund dafür ist bitter+++

Expertin erklärt: Auch DAS ist wichtig

Außerdem seien die Innenkabinen häufig genauso groß, wenn nicht sogar noch größer als die Zimmer mit Fenster. Ein weiterer entscheidender Vorteil für seekranke Gäste: Der Wellengang in der Mitte des Schiffes ist weniger stark zu spüren als an den Rändern.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Ebenfalls wichtig bei der Buchung laut Lauren M.: benachbarte Räumlichkeiten! Eine Disco, Kneipe oder Bar wollen wohl eher die wenigsten direkt neben ihrer Kabine haben. Und auch, wenn die Kabine am Heck liegt, droht Lärm. Sie liegen nämlich in der Nähe zu den Motoren.

Bei deiner nächsten Kreuzfahrt-Buchung solltest du also noch einmal in dich gehen und dir genau überlegen, welche Kabine es sein darf.