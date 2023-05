Kreuzfahrt-Mitarbeiter packt aus: Diesen Fehler machen Reisende immer wieder

Einmal mit einem Dampfer in See stechen und innerhalb kurzer Zeit an zahlreichen Traumzielen anlegen. Für viele Menschen steht ein Urlaub auf einem Kreuzfahrt-Schiff ganz oben auf der Reise-Wunschliste.

Wer bei seiner Reise auf hoher See nicht enttäuscht werden will, sollte allerdings einen wichtigen Ratschlag eines erfahren Experten beachten. Denn: Kreuzfahrt ist nicht gleich Kreuzfahrt.

Kreuzfahrt-Experte packt aus

Sein Name ist J. Alexander. Beinahe 200.000 Menschen folgen den Tipps des Youtubers auf seinem Reise-Kanal „The Shiplife“. Kein Wunder – nicht nur ist der Kreuzfahrt-Experte allein im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben satte 20-mal mit einem Kreuzer in See gestochen – er gehörte auch einst selbst der Crew an Bord an.

Als Reise-Vlogger verrät er nun, was Urlauber beachten und möglichst unterlassen sollten. Gegenüber dem „Business Insider“ räumt er mit einem alten Klischee auf. „Kreuzfahrten sind nicht nur etwas für alte Leute. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube.“ Doch damit du dir an Deck nicht vorkommst wie in einem Altenheim, solltest du seinem wichtigsten Ratschlag folgen.

Wichtiger Tipp für Kreuzfahrt-Urlauber

Sicherlich gibt es bestimmte Routen, die besonders ältere Semester ansprechen. J. Alexander sei genau das Gegenteil, sagt er: „Ich bin ein Typ, der Wasserrutschen, Fallschirmspringen und Surfsimulatoren mag.“ Bei der Auswahl seiner Reederei lege er deshalb ein besonderes Augenmerk auf Action.

Der größte Fehler, den ein Reisender seiner Meinung nach vor einer Kreuzfahrt machen würde? Sich nur die Reiseziele anschauen und nicht das ganze Drumherum. „Ich sage den Leuten immer, dass sie sich informieren sollten, um herauszufinden, was für sie das Beste ist.“ Folgende Fragen sollte jeder Reisende seiner Meinung nach für sich beantworten können, damit die Enttäuschung am Ende nicht groß ist: „Seid ihr der Typ Partylöwe? Seid ihr auf der Suche nach einem Abenteuer? Sucht ihr etwas, das etwas entspannter ist? Seid ihr auf der Suche nach einem Resort-Stil? Seid ihr auf der Suche nach Luxus? Seid ihr auf der Suche nach einer Sauftour? Wie lange wollt ihr verreisen? Wie sieht eure Reiseroute aus? Gibt es eine Insel, die ihr ansteuern möchtet?“

Wer sicher eine gute Kreuzfahrt haben will, solle so viel wie möglich im Vorfeld recherchieren. Ein weiterer Tipp an seine Fans: „Und schaut euch nicht nur meine Videos an, denn meine Sichtweise könnte anders sein als die von jemand anderem.“