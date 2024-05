Kreuzfahrt: Insiderin packt aus! Mit diesen Fehlern ziehst du den Zorn der Crew auf dich

Kreuzfahrten sind schon lange bei dem älteren Teil der Gesellschaft sehr beliebt. Nach und nach gewinnen aber auch die jungen Leute großen Gefallen daran, einen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff zu erleben.

Dadurch kommen aber auch immer wieder Neulinge an Bord, die mit den Gegebenheiten auf dem Schiff nicht unbedingt vertraut sind. Jetzt hat eine Insiderin ausgepackt, welches Verhalten von Reisenden besonders schlecht bei der Crew einer Kreuzfahrt ankommt und gibt Tipps, wie es besser geht.

Kreuzfahrt: So bekommen Reisende besseres Essen

Die „Daily Mail“ hat sich mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von Kreuzfahrtschiffen unterhalten. Lucy S. war neun Jahre an Bord unterwegs und hat erzählt, welche Passagiere sich an Bord am Buffet am Schlechtesten benehmen und direkt Tipps gegeben, was man besser machen kann.

Demnach sollte man Menschenmengen meiden. So sei es zwar verlockend, direkt nach dem Einstieg zum Buffet zu gehen – aber nicht unbedingt schlau. Besser solle man alternative Verpflegungsmöglichkeiten nutzen und warten, bis der erste Ansturm vorbei ist. „Man wird schneller bedient und bekommt wahrscheinlich besseres Essen – und viele Restaurants bieten am Tag der Einschiffung kostenloses Essen an, weil sie wissen, dass alle an Bord kommen und essen wollen“, erklärt Lucy.

Kreuzfahrt: „Was haben wir aus 2020 gelernt?“

Als Nächstes spricht die 28-Jährige über Hygiene. Man solle kein Essen aus dem Buffetbereich mit auf die Zimmer oder in andere Bereiche mitnehmen. Das würde gegen die Vorschriften des Schiffes verstoßen. Außerdem birge es Hygiene- und Sicherheitsrisiken. „Es gibt so viele Leute, die einfach vorbeigehen und denken, sie kommen damit durch. Da gibt es keine Ausrede. Was haben wir aus 2020 gelernt? Die Dinge verbreiten sich wie ein Lauffeuer“, sagt Lucy in Bezug auf die Corona-Pandemie.

Auch vor Lebensmittelverschwendung warnt die 28-Jährige. Das Buffet sei zwar üppig und einladend, aber trotzdem rät sie zur Vernunft. „Die Menge, die die Menschen konsumieren, weil sie das Beste für ihr Geld haben wollen, führt leider zu viel Lebensmittelverschwendung“, so Lucy.

Zum Schluss spricht die 28-Jährige noch die Empfehlung aus, dass Reisende auf die genaue Verwendung von Zangen und anderen Serviergeräten achten sollen. Dadurch werden Kreuzkontaminationen vermieden und auch das Risiko von Lebensmittelallergien oder diätischen Einschränkungen von Menschen minimiert.