Auf Kreuzfahrt Geld verdienen? Reisende packt aus: 37.000 Euro im Monat!

Das klingt ja wirklich zu schön, um wahr zu sein: Geld verdienen, während man auf einer Kreuzfahrt Urlaub macht. Eigentlich der totale Gegensatz. Aber genau das hat eine Reisende gemacht und dabei sage und schreibe auch noch 37.000 Euro im Monat verdient. Jetzt hat sie erklärt, wie sie das geschafft hat.

Kreuzfahrt: Damit verdient die Reisende ihr Geld

Laut „Focus“ berichtete die US-Amerikanerin Michelle Schroeder-Gardner in einem Gastbeitrag auf CNBC: „Während einer viermonatigen Kreuzfahrt um die Welt habe ich mit drei Einkommensquellen 40.000 Dollar (etwa 37.000 Euro) im Monat verdient.“ Dabei war die Frau gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter auf sechs Kontinenten und in 25 Ländern. Beispielsweise auf Griechenland, Spanien, Italien und Malta.

„Während dieser ganzen Zeit habe ich vom Schiff aus mein Online-Geschäft ‚Making Sense of Cents‘ betrieben“, erklärt Schroeder-Gardner. Und zwar mit dem Blog, der eigentlich mal dazu da war, um ihre Erfahrungen bei der Tilgung ihrer Studiendarlehen zu dokumentieren. Mittlerweile verdient sie mit diesem Blog (über Affiliate-Marketing, gesponserte Partnerschaften und Online-Kurse) 37.000 Euro und das pro Monat.

Kreuzfahrt: Mit nur drei Stunden Arbeit am Tag

Die junge Mutter gibt dabei an, dass sie an Bord des Kreuzfahrtschiffes nur zwei bis drei Stunden am Tag gearbeitet hat. An Landtagen habe sie aber gar nicht gearbeitet, um die jeweiligen Reiseziele voll und ganz auszukosten. Damit kam sie in der Woche auf zehn bis fünfzehn Stunden. Ihr Arbeitsalltag bestand dabei aus Blogbeiträge verfassen, E-Mails beantworten, Ideenentwicklung und der Buchhaltung.

Haupteinnahmequelle war für sie dabei stets Affiliate-Marketing: „Ich schreibe über Produkte, die ich mag und denen ich vertraue, und füge einen Empfehlungslink hinzu, damit meine Leser sie ausprobieren können. Wenn sich jemand über meinen Link anmeldet, erhalte ich eine Provision“, erklärt Schroeder-Gardner ihr Geschäftsmodell.

Zwei neue Blogbeiträge pro Woche hatten der jungen Mutter dabei gereicht, um ihre Ziele zu erreichen. Außerdem nutzte sie die Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff, um einen Online-Kurs über Affiliate Marketing zu aktualisieren und Fragen von Kursteilnehmern zu beantworten.

Neben ihrem Arbeitspensum war es für Schroeder-Gardner trotzdem möglich, das Kreuzfahrt-Erlebnis mit ihrer Familie komplett zu genießen. „Dann klappte ich meinen Laptop zu, setzte mich mit meinem Mann und meinem Baby auf den Balkon und beobachtete gemeinsam den Sonnenuntergang direkt von unserem Zimmer aus“, schwärmte sie von ihrem Kreuzfahrt-Urlaub, der ihr zusätzlich viel Geld einbrachte.