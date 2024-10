Kreuzfahrt-Mitarbeiterin packt aus – „Es gibt viel Sex“

Viele Menschen träumen von einem Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff: Schuld daran sind nicht nur die idyllischen Bilder des ZDF-„Traumschiffs“ mit Schlagerstar Florian Silbereisen als Kapitän, sondern auch der Reiz des Meerblicks aus der engen, kuscheligen Kabine. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste sorgen – je nach Größe des Schiffes – viele Kreuzfahrtmitarbeiter.

Und wie es sich für einen normalen Job gehört, sind die Mitarbeiter nicht nur zum Arbeiten an Bord, sondern trinken auch das eine oder andere Feierabendbier zusammen. Und bei einer so langen Reise ist es natürlich nicht erstaunlich, dass man sich auch mal näher kommt. Nun hat eine Kreuzfahrt-Mitarbeiterin aus dem Nähkästchen geplaudert und betont: „Es gibt viel Sex.“

Trotz Kreuzfahrschiff-Regel: Tänzerin hatte Sex mit Gästen

Ob als Kellner in den Restaurants, als Animateur an Deck oder eben als Tänzerin an Bord – es gibt viele Möglichkeiten, wie die zahlreichen Kreuzfahrt-Jobber den Urlaubern näher kommen. Sogar so nah, dass es zu intimen Szenen kam, wie eine 19-jährige Sängerin und Tänzerin jetzt auf „Reddit“ verriet. Gegenüber der britischen „Sun“ offenbarte sie, dass es dem Personal eigentlich verboten sei, „Sex mit Gästen zu haben“.

Dennoch hatte sie aber keine Bedenken, diese Regel zu brechen, denn nach eigenen Angaben hatte sie während ihres sechsmonatigen Aufenthalts mit 63 Personen Geschlechtsverkehr. Dabei wurde sie vor allem mit Kreuzfahrtschiff-Gästen intim, wobei ihr ältester Sexualpartner 64 Jahre alt war. Doch wie kam es eigentlich dazu? Häufig äußerten die jeweiligen Urlauber nach ihrer Vorstellung ein gewisses Begehren nach ihr, worauf die 19-Jährige mit ihnen auf ihr Zimmer ging.

Kreuzfahrt: Auch Crew wird miteinander intim

„Ich schätze, als ich anfing, regelmäßig Gelegenheitssex zu haben, begann ich, das, was ich ausprobieren wollte, zu erweitern“, offenbarte sie weiter gegenüber der „Sun“. Damit meinte sie nicht nur die Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern auch ihre Kolleginnen und Kollegen. Und fügte prompt hinzu: „Es gibt auch viel Sex zwischen der Crew.“ Nach einer solchen Enthüllung ist es kaum verwunderlich, dass die Reaktionen auf „Reddit“ nicht lange auf sich warten ließen – und die waren ziemlich positiv. So schrieb eine Userin: „Genieße deine Jugend, es ist nicht falsch, Sex zu haben!“

Und wer weiß, vielleicht wird die nächste Seefahrt so lustig, wie es das bekannte Kinderlied verspricht – egal ob mit oder ohne Sex.