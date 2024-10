Kreuzfahrt: Kapitän schlägt Alarm an Bord! Passagieren wird speiübel

Der Urlaub auf hoher See – auch kurz Kreuzfahrt genannt – ist bei vielen Reisenden heutzutage hoch im Kurs. Die Möglichkeit, zahlreiche Reise-Ziele in kürzester Zeit zu sehen und dabei auf keinerlei Komfort verzichten müssten, ist für viele ein Grund, ihren Trip an Deck ohne viel Grübeleien zu buchen.

Doch statt Entspannung satt herrschte an Bord plötzlich Alarm. Grund war ein fieser Virus, der zahlreiche Passagiere auf der Kabine des Kreuzfahrt-Dampfers „Radiance of the Seas“ festhielt.

Kreuzfahrt: 180 Menschen erkrankt

Der Ozeanriese der Reederei Royal Caribbean International befand sich gerade auf einer Kreuzfahrt in Alaska. Doch plötzlich sorgte eine Durchsage des Kapitäns mitten auf hoher See für Unruhe. Denn er musste seinen 2172 Gästen die Hiobsbotschaft überbringen, dass es an Bord zum Ausbruch eines Magen-Darm-Infekts gekommen war.

Laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde sollen 180 Menschen und damit rund neun Prozent der Passagiere während ihrer Kreuzfahrt an dem Infekt erkrankt sein. Neben Übelkeit und Durchfall litten sie auch an Bauch-, Kopf- und Gliederschmerzen – typische Anzeichen für eine Magen-Darm-Erkrankung.

Kapitän muss Passagiere warnen

Wie zunächst „USA Today“ berichtete, machte der Kapitän aber nicht nur auf die Krankheitswelle an Bord aufmerksam. Außerdem riet er seinen Gästen dazu, regelmäßig ihre Hände zu waschen. Auch für das Personal an Bord hatte der Ausbruch Konsequenzen, mussten sie ihre Reinigungsmaßnahmen verstärken.

Laut Medienberichten soll es in diesem Jahr bereits der zweite Ausbruch von einer Magen-Darm-Erkrankung auf dem Kreuzfahrt-Schiff „Radiance of the Seas“ sein. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, der Besatzung und der Gemeinden, die wir besuchen, haben für uns oberste Priorität“, so ein Sprecher von Royal Caribbean „USA Today“.