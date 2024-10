Kreuzfahrt: Vorsicht bei der Buchung! Aida-Kunden droht großes Dilemma

Nach der Kreuzfahrt ist in der Regel vor der Kreuzfahrt. Denn viele Passagiere, die bei dem Urlaub auf hoher See einmal Blut geleckt haben, werden gerne zu Wiederholungstätern. Auch hier gilt wie bei anderen Reisen auch: Je früher man bucht, umso besser.

Doch bei Aida Cruises führen große Änderungen jetzt zu Irritationen bei Kunden. Egal ob vielerfahrener Kreuzfahrt-Passagier oder Neuling: Mit diesen Neuerungen sollte sich auf jeden Fall vor der Kabinen-Buchung beschäftigt werden, weiß unser Partnerportal „MOIN.DE“. Sonst droht an Bord ein großes Dilemma.

Kreuzfahrt: Aida Cruises mit großen Änderungen

Gerade die Wahl der Kabine ist für viele Gäste – ob auf einem Schiff von Aida Cruises oder anderen Reedereien – kriegsentscheidend. Sie dient als Rückzugsort an Bord. Gerade bei Nacht will man hier auf keinerlei Komfort verzichten.

Damit Aida-Passagiere aber auch wirklich die Komfort-Stufe erhalten, die sie sich wünschen, müssen sie jetzt eines wissen: Aida Cruises nimmt auf zahlreichen Schiffen große Umbenennungen bei den Kabinen vor. So etwa bei den Schiffen der bekannten Sphinx-Klasse. Auf Ozeanriesen wie der „Aida Diva“ oder der „Aida Mar“ bekommen die jeweils sechs Junior Suiten mit Balkon auf Deck 7, 8 und 9 einen neuen Namen. Ab sofort heißen sie „Suite am Bug mit privatem Sonnendeck“, wie „MOIN.DE“ aktuell berichtet.

Noch verwirrter bleiben jetzt allerdings Passagiere der „Aida Prima“ und der „Aida Perla“ zurück. Denn hier geht es gleich sechs Kabinen-Kategorien an den Kragen! So etwa den Luxus-Panorama-Suiten mit privatem Sonnendeck (SP). Sie bekommen nun den neuen Titel „Panorama-Suite am Patiodeck“ in Referenz auf ihre Lage an Bord.

Aida Cruises nimmt an einigen Kreuzfahrt-Schiffen aber noch gravierender Änderungen vor. So sollen auf der „Nova" und der „Cosma" komplett neue Suiten entstehen.