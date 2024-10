Kreuzfahrt-Wahnsinn mitten auf dem Meer – Passagiere erleben, wie jemand von Bord springt

Die Passagiere und Crew dieser Kreuzfahrt konnten nicht glauben, was sie am Bord des Schiffes beobachten konnten. Einer der Gäste springt nämlich vom Oberdeck des Schiffes ins Meer.

Am 27. Juni 2024 kam es nämlich auf dem Kreuzfahrt-Schiff Resilient Lady zu erstaunlichen Szenen. Der britische Kitesurfer und Red Bull Athlet Tom Bridge wagte einen Stunt, der die Passagiere des Schiffes schockierte.

Kreuzfahrt: Sprung aus 40 Meter Höhe

Mit einem Surfbrett und einem Kitesurfer-Segel sprang er aus etwa 40 Metern Höhe vom Oberdeck des Kreuzfahrt-Schiffes von dem Unternehmen Virgin Voyages in das Ägäische Meer. Die Resilient Lady ankerte für den waghalsigen Stunt in der Nähe der griechischen Insel Delos.

Bridge berichtet später: „Es war wahrscheinlich das Furchterregendste, was ich je mit einem Drachen gemacht habe.“ Der Kitesurfer hat sich auch auf den Stunt auf der Kreuzfahrt vorher ausführlich vorbereitet und erklärt: „Wir waren dreimal […] auf dem Schiff und haben viele Blicke über die Reling geworfen. Und jedes Mal sagten wir: Oh Gott, es ist hoch, nicht wahr?“

Über den Moment des Sprunges von dem Kreuzfahrt-Schiff berichtet Bridge: „Ehrlich gesagt, als ich den Drachen in meinen Händen hielt und meine Füße in die Schlaufen steckte, schaute ich nicht nach unten. Es hieß einfach ‚Los‘. Es hat mich einfach getragen, und im nächsten Moment sind wir auf dem Wasser.“

„Eine erstaunliche Leistung!“

Ein wirklich beeindruckender Stunt von dem Schiff Resilient Lady, den sowohl die Passagiere als auch die Crew gespannt beobachtet haben. Auch der Eigentümer des Kreuzfahrt-Unternehmens „Virgin Group“, Richard Branson, erkennt die wahrlich beeindruckende Leistung von Tom Bridge an. Er sagt: „Man muss sowohl unglaublich geschickt sein als auch viel Mut haben, um einen solchen Boost zu wagen – was für eine erstaunliche Leistung!“

Die Szenen während der Kreuzfahrt mit der Resilient Lady sind wirklich beeindruckend und werden sowohl den Gästen als auch der Crew lange in Erinnerung bleiben. Mittlerweile hat das Schiff das östliche Mittelmeer verlassen und ist in Nord- und Westeuropa in Southampton stationiert.