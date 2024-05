Urlaub auf Mallorca: Geheimtipp am Ballermann – hier aß schon Cristiano Ronaldo

Worauf kommt es im Urlaub an? Erholung, Freude, Sonne und gutes Essen – dürften jetzt wohl einige sagen. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen wollen. Während in Palma oder Port d’Andratx jedoch etliche tolle Restaurants auf die Urlauber warten, ist es am sogenannten Ballermann etwas schwieriger, ein geeignetes Lokal zu finden. Hier gibt es zwar an jeder Ecke eine Wurstbude oder einen Döner-Laden, ein gemütliches Restaurant mit tollem Essen und moderaten Preisen jedoch ist nicht ganz so leicht zu finden.

Wir haben uns dennoch auf die Suche gemacht und sind sogar fündig geworden. Und es wurde, wie könnte es in Spanien anders sein – ein Tapas-Restaurant. Ein wenig versteckt, unweit vom Balneario 1, liegt die „Bar Andaluz“. Von außen deutet nichts darauf hin, dass hier bereits Weltstars wie Cristiano Ronaldo oder Spaniens Torhüter-Legende Iker Casillas speisten. Einzig die Schlange, die nahezu ganztägig vor dem kleinen Restaurant auf einen Tisch wartet, lässt vermuten, dass hinter der grün-weiß-gestreiften Markise etwas Besonderes auf den Gast wartet.

Geheimtipp für deinen Mallorca-Urlaub: Hier aß schon Cristiano Ronaldo

Und der Ansturm, er war berechtigt. An einem frühen Dienstagabend sind gerade noch zwei Plätze an der Bar zu ergattern. Das kleine Restaurant ist proppevoll, alle Tische sind besetzt. Dennoch ist es urgemütlich. An den Wänden hängen Trikots, signiert von Spielern von Real Mallorca, die es sich hier schon gut gehen ließen. Daneben zwei Fotos, signiert von Cristiano Ronaldo und Iker Casillas. „Mit Liebe für die Bar Andaluz in Palma de Mallorca“, schrieb CR7.

Die Theke der „Bar Andaluz“ nahe der Playa de Palma auf Mallorca. Foto: Niklas Scheuble

Ronaldo habe hier schon gegessen, verrät der Wirt. Und es scheint, als hätte der Fußball-Megastar Geschmack. Die Tapas sind wahrlich ein Traum. Ob Seepolyp auf Zwiebeln, marinierte Fleischspieße oder scharf gewürzte, gegrillte Kartoffeln. Alles ist super frisch und lecker. In der Auslage hinter der Theke sind gar die Muscheln und Meeresfrüchte zu sehen, die auf ihre Zubereitung warten.

Und das zu erschwinglichen Preisen. Manche Tapas gibt es bereits für 1,45 Euro. Andere, größere Portionen können schon mal zehn bis zwölf Euro kosten. Wenn man jedoch vergleicht, dass ein Döner an der Playa auch schon acht Euro kostet, sind die Speisen fast geschenkt. Dazu gibt es als Gruß des Hauses sogar noch einen Schnaps und ein Stück des besten Mandelkuchens, den unser Autor je genießen durfte. Und auch wenn man die Vereinsauswahl von CR7 nicht unbedingt gutheißen mag – gegen seinen Restaurant-Geschmack kann man nichts sagen.