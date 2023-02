Kreuzfahrt: Brand an Bord! Plötzlich greifen die Flammen auf weitere Kabinen über

Wenn Kreuzfahrt-Gäste von ihrem Urlaub auf dem Schiff träumen, dann sind besetzte Liegen, überfüllte Pools oder unangenehme Mitreisende wohl das Schlimmste, das ihrem erholsamen Urlaub während der Reise in die Quere kommen könnte. Schlimmer wären wohl nur Hafenausfälle, Umroutung oder eine Absage.

Doch auch wenn Kreuzfahrtschiffe statistisch gesehen als sichererstes Verkehrsmittel der Welt gelten, kommt es gelegentlich zu Unfällen. Das berühmteste Kreuzfahrt-Unglück der vergangenen Jahre ist wohl das der „Costa Concordia“, die im Januar 2012 im Mittelmeer vor der Insel Giglio mit einem Felsen kollidierte und zahlreiche Todesopfer forderte. Nun versetzte ein Feuer die Passagiere in Sydney in Angst und Schrecken…

Hunderte Personen müssen Kreuzfahrt-Schiff verlassen

Dichter schwarzer Rauch zieht am Freitagmorgen (3. Februar) gegen acht Uhr vor den Balkonen des Kreuzfahrt-Schiffes „Viking Orion“ auf. Während das Schiff in White Bay im Hafen von Sydney ankert, ist ein Feuer in einer der Kabinen ausgebrochen und hat sich auf zwei weitere ausgebreitet. Auf den Handyaufnahmen eines Passagiers ist zu sehen, wie Rauch aus einem Fenster aufsteigt. Die Mitarbeiter an Bord handeln sofort.

Die Feuerwehr und der australische Rettungsdienst NSW machen sich unmittelbar auf den Weg zum Hafen. Dort angekommen, eskortieren sie rund 600 Personen vom Schiff. Etwa eine halbe Stunde später ist das Feuer gelöscht. Doch wodurch wurde es ausgelöst?

„Wir können bestätigen, dass in einer Gästekabine an Bord der Viking Orion ein kleines Feuer ausgebrochen ist, während das Schiff in Sydney vor Anker lag“, sagte ein Sprecher der Viking Orion. Und weiter: „Das Feuer wurde innerhalb weniger Minuten von der Schiffsbesatzung gelöscht und es gab keine Verletzten. Sanitäter untersuchten zwei Personen, die sich in der Kabine befanden, in der das Feuer ausbrach, mussten aber nicht behandelt werden.

Kreuzfahrt: Elektronischer Defekt löst Brand aus

Nach Angaben eines australischen Nachrichtenportals deuten erste Berichte darauf hin, dass das Feuer durch einen elektronischen Defekt, zum Beispiel durch ein Kabel, ausgelöst wurde.

Mehr News:

„Wir sind zwar darauf trainiert, auf große Vorfälle zu reagieren, aber wir sind dankbar, dass der heutige Tag für alle an Bord gut ausgegangen ist“, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte.

Trotz des kleinen Zwischenfalls geht es für die Passagiere an Bord der Viking Orion wie geplant weiter. „Alle planmäßigen Operationen an Bord der Viking Orion wurden fortgesetzt und wir erwarten keine Beeinträchtigung der laufenden Reise“, heißt es seitens des Unternehmens.