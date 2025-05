„Blinder Passagier“ im Zoo Dortmund – Pfleger entdecken ihn

Großes Erstaunen bei den Pflegern im Zoo Dortmund. Bei dem Einzug eines neuen Bewohners gewann der Zoo in NRW direkt ein weiteres Tier mit dazu.

Auf Facebook berichtet der Zoo Dortmund die kuriose Geschichte, die anfing mit Guanako-Dame Luzia. Guanakos gehören der Familie der Kamele an und tauchen in der freien Wildbahn in Südamerika auf. Es ist auch kein Zufall, dass die Tiere an einen Lama erinnern, denn die Guanakos sind die Stammform der domestizierten Lamas.

Zoo Dortmund empfängt unerwarteten Nachwuchs

Die Guanakos im Zoo Dortmund haben im vergangenen Jahr Zuwachs bekommen. Im Juni zog Stute Luzia aus dem Serengeti-Park Hodenhagen in den Zoo in NRW. Bei ihrem Umzug war sie jedoch nicht ganz alleine, denn sie verbarg einen „blinden Passagier an Bord“, wie auf Facebook berichtet wird. Bei ihrer Ankunft musste die verdutzten Pfleger nämlich feststellen, dass Luzia trächtig war.

Eine frohe Überraschung, auch, wenn sie sehr unerwartet kam. Luzia trug ihr Fohlen für ein Jahr aus, wie es üblich für die Guanakos ist, und gebar ihren Nachwuchs im Zoo Dortmund. Das männliche Jungtier kam am Dienstag (6. Mai) wohlbehalten zur Welt. Auf Facebook beruhigt der Zoo, dass sowohl die Mutter als auch ihr Baby die Geburt gut überstanden haben.

Das Jungtier ist auch nach der Geburt schnell aufgestanden und herumgelaufen, wie es üblich für diese Tiere ist. Mittlerweile hat er sogar schon bei seiner Mutter Milch getrunken. Trotzdem sind die Pfleger im Zoo Dortmund besorgt, denn das junge Kamel wirkt noch etwas wacklig auf den kleinen Beinen.

Guanako-Fohlen hat noch keinen Namen erhalten

Um sicherzugehen, dass es dem Fohlen gut geht, haben sowohl die Pfleger als auch die Zootierärztin einen sehr intensiven Blick auf das Jungtier. Auf Facebook schreibt der Zoo Dortmund: „Drückt uns die Daumen, dass sich der junge Mann gut entwickelt und zu einem kräftigen Guanako heranwächst!“

Mit der Geburt des kleinen Guanako-Fohlens leben jetzt insgesamt fünf Guanakos im Zoo Dortmund. Bisher hat der Nachwuchs noch keinen Namen bekommen, aber in den Kommentaren auf Facebook überlegen die Nutzer schon fleißig, wie das Fohlen am besten genannt werden sollte.