Bochum: Kult-Lokal im Bermuda-Dreieck dicht – Nachfolger hat besondere Pläne

Es tut sich was im Bermuda-Dreieck in Bochum! Bereits seit Februar müssen Besucher dort mit einer Kneipe weniger auskommen, nachdem Ende Januar das „Café Zacher“ dicht gemacht hatte (wir berichteten).

Noch in diesem Mai soll allerdings ein neues Lokal im Bermuda-Dreieck eröffnen und somit den Leerstand füllen. Das Konzept der neuen Bar soll in der Gegend bisher einzigartig sein, berichtet die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ).

Bochum: Besonderes Tapas-Lokal in Planung

Aktuell laufen in der Brüderstraße 6 in der Bochumer City noch die Umbauarbeiten, schon bald soll dort aber eine spezielle Tapas-Bar eröffnen: die Narodowa (polnisch für „National“). Wie der Name schon andeutet, sollen hier polnische Speisen und Getränke angeboten werden. Laut Betreiber Patrick Steinkamp wird das Narodowa eine „Ostblock-Tapas-Bar“.

In dieser gibt es drei Besonderheiten. So wird Tankbier aus Tschechien angeboten, genauer die Sorte Budva Budweiser. „So etwas gibt es hier in der Gegend nicht“, erklärt Steinkamp gegen der WAZ. Dazu gibt es die genannten „polnischen Tapas“, landestypische Köstlichkeiten in kleinen Portionen – darunter zum Beispiel Heringstatar, Pierogi und Gurkensuppe. „Je nach Saison wechselt das Angebot“, gibt der Inhaber an.

Bochum: Bar mit über 50 Wodka-Sorten

Doch das ist noch nicht alles: Das neue Lokal wird auch über 50 verschiedene polnische Wodka-Sorten zu bieten haben. Patrick Steinkamp dazu: „Das sind hochwertige Sorten, zum Beispiel mit Honig, Kirschen, Cranberry oder auch Meerrettich-Wodka.“

Während es in klassischen Tapas-Lokalen eher passenden Wein zu den Speisen gibt, bietet das Narodowa eben eine passende Wodka-Sorte an. Wer es etwas weniger konzentriert möchte, kann übrigens auch zu einem polnischen Cocktail greifen. Der „Polnische Martini“ besteht zum Beispiel aus Kartoffel-Wodka, Honig-Wodka, Bisongras-Wodka sowie etwas Apfelsaft und Honig.

