Dortmund: Besonderes Lokal wirft das Handtuch! „Das ist echt ein Jammer“

Schlechte Nachrichten für alle Feinschmecker aus Dortmund! Ein Restaurant schließt für immer seine Pforten.

Schon bald ist Schluss für das Restaurant „Haus Phoenixsee“ in Dortmund. Die Betreiber haben auf dem offiziellen Instagram-Account des Lokals bestätigt, dass am 29. März 2025 die Schotten für immer dicht gemacht werden.

Dortmunder sind traurig über die Schließung

„Liebe Gäste, leider werden wir unser Restaurant ‚Haus Phoenixsee‘ zum 29. März 2025 dauerhaft schließen. Ihre Gutscheine bitten wir Sie vorher noch bei uns einzulösen. Wir danken Ihnen für Ihre Treue und freuen uns, wenn Sie uns in den nächsten Wochen noch einmal besuchen kommen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Ihr Team des Restaurants ‚Haus Phoenixsee‘“, schreiben die Betreiber.

Und in den sozialen Netzwerken herrscht unter den Dortmunder Feinschmeckern große Trauer. „Wie bitter! War erst vor knapp zwei Wochen dort und war total begeistert. Das Essen war spitze und dafür fand ich die Preise angemessen. Sehr schade!“, heißt es von einem Gast in einer Facebook-Gruppe. Und auch diese Frau bedauert den Verlust: „So schade! Wieder verliert Dortmund ein Top Restaurant. Das ist echt ein Jammer. Fühlten uns dort sehr willkommen.“

„Haus Phoenixsee“ hat exklusive Speisekarte

Dem kann sich dieser Gast nur anschließen: „Sehr traurig. Alle hatten wir gehofft, dass das Ruder rumgerissen wurde. So eine tolle Crew. So ein tolles Restaurant. Es tut mir so leid.“

Das Restaurant „Haus Phoenixsee“ ist vor allem für Gäste gedacht, die auf der Suche nach luxuriösen Gerichten sind. Die Auswahl der Speisen ist exklusiv. Wie auf der Homepage des Restaurants zu entnehmen ist, stehen unter anderem als Vorspeisen-Gericht Macarons, Ziegenkäse, Thymian, Honig und Granatapfel für 18 Euro auf der Karte. Für Entenbrust mit Süßkartoffel, Limonen Seitling und Kirsche zahlt man 35 Euro. Doch nur noch bis zum 29. März. Danach ist endgültig Schluss.