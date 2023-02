Kreuzfahrt: Wirbel um Upgrades! Passagiere sollten genau hinschauen – sonst wird der Trip zum Reinfall

Der Erfolg einer Kreuzfahrt-Reise ist von einigen Faktoren abhängig. Mit einer der wichtigsten ist wohl die Wahl der Kabine. Während sogenannte Spanner-Kabinen bei den Gästen kaum hoch im Kurs stehen, gibt es andere, um die sich die Passagiere regelrecht reißen. Ist man dann sogar noch der Auserwählte, der ein Kabinen-Upgrade erhält, könnte man meinen, man schwebe im siebten Himmel.

Doch Vorsicht! Nicht jedes Upgrade bedeutet auf deiner Kreuzfahrt auch eine Verbesserung. Du solltest also ganz genau hinschauen, was die neue Kabine für deine Reise verspricht.

Kreuzfahrt: Reisende haben die Qual der Wahl

Nicht immer haben Reisende die Chance, ihre Kabine auszutauschen. Doch wer an einem Upgrade interessiert ist, für den lohnt es sich einfach mal nachzufragen. Denn je nach Buchungslage kann es möglich sein, die Kabine gegen eine andere zu tauschen. Dafür müsse man einfach nur die Kreuzfahrt-Crew ansprechen. Denn tatsächlich gebe es immer wieder Passagiere, die ihre gebuchte Reise nicht antreten und deren Kabinen leer bleiben.

Wenn du an Bord nur vorhast zu feiern, dann lohnt sich wohl einfach nur eine der günstigen Innenkabinen. Legst du bei deiner Reise dagegen Wert auf Ruhe und Privatsphäre, solltest du vielleicht ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen und ein Upgrade zu einer Balkon- oder Außenkabine erbitten. Hier hast du laut Experten auch die beste Aussicht auf deiner Reise und kannst das landschaftliche Treiben in vollen Zügen genießen.

Wer dagegen mehr Wert auf viel Platz legt, für den bietet sich wahrscheinlich eher eine Suite an. Zwar zählen diese zu den teuersten Unterkünften an Bord. Doch sie können unter Umständen deutlich mehr Komfort bieten. Dabei musst du aber auf ein paar Details achten, sonst wird das Upgrade schnell zum Reinfall!

Top-Tipps fürs Upgrade

Denn in den Bereich der Suiten fallen sowohl Zimmer auf wenigen Quadratmetern wie auch Kabinen, die an eine kleine Wohnung erinnern. Beim Buchen solltest du also unbedingt auf den Grundriss achten. Wenn du Wert auf viel Platz legst, kann eine geräumige Balkonkabine deine Ansprüche unter Umständen eher erfüllen als eine teurere Suite. Und dabei kannst du ordentlich Geld sparen.

Beim Upgrade solltest du außerdem im Hinterkopf behalten, dass die Ausstattung in der Regel von Innen- über Außen- und Balkonkabine bis zur Suite steigt. Doch auch wenn die Kabine der nächst höheren Kategorie zunächst nach einer Verbesserung klingt, kann sie sich auch als Downgrade entpuppen. Denn die Lage ist bei Kabinen oftmals viel entscheidender als die Innenausstattung. Hast du also von einer Innen- zu einer Außenkabine gewechselt und diese liegt aber in der Nähe der Schiffs-Disko, dann wird für ruhebedürftige Reisende die Ernüchterung folgen.

Auch solltest du bei deinem Upgrade ganz genau das Kleingedruckte checken. Denn bei einer höheren Kabinenkategorie kommen schnell versteckte Kosten für zusätzliche Services auf dich zu. Und nach einer Kreuzfahrt will man sich doch ganz sicher nicht mit Rechnungen rumschlagen, sondern lieber in schönen Erinnerungen schwelgen.