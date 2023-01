Kreuzfahrt: Urlauber beziehen Kabine – und sind schockiert

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig. Eine Kreuzfahrt, die ist schön. Frei nach dem bekannten Volkslied. Aber wenn man so viel Pech mit seiner Kabine hat, wie ein Paar es nun bei Facebook dokumentierte, dann kann man auch gleich zu Hause bleiben. Denn von Entspannung und Erholung kann bei diesem mysteriösen Dauergeräusch nicht die Rede sein.

Die Urlauberin postet von sich ein 15-Sekunden-Video aus dem Badezimmer eines Kreuzfahrtschiffs von Aida. Im Hintergrund ist ein wummerndes Dauergeräusch zu hören. Dazu ihr lässiger Kommentar: „Ich sage euch. Kein Bock mehr. Ist ja wie im Klub hier!“ Aber was nun?

Kreuzfahrt: Das nervt nur noch!

Auch ihr Begleiter ist genervt und warnt bei Facebook vor Kabinen in der Mitte der Etage 15. Er fragt sich, ob er das Geräusch nun jeden Tag ertragen muss. Die Kommentare zum Post der beiden reichen von „Habt euch wohl vorher nicht den Lageplan der überliegenden Etagen aufm Touri-Kahn angeschaut?“ über „Sowas hatte ich in Griechenland auch mal im Hotel“ und „Ach du Scheiße“ bis hin zu „Augen auf bei der Kabinen-Wahl. Sofort die 5000 anrufen und umziehen“.

Später folgte der erlösende Post des Begleiters: „Es gab ein neues Zimmer. Immerhin.“ Na dann hat sich ja anscheinend alles zum Guten gewendet. Auch die Social-Media-Freunde wünschen nun gute Erholung. Das sollte auf so einem Luxusdampfer jetzt auch kein Problem mehr sein. (Auch andere Urlauber haben jetzt Pech.)

Kreuzfahrt: Kann man die Kabine wechseln?

Wenn etwas in der Kabine die Urlaubsfreude der Kreuzfahrer trügt, sind die Mitarbeiter an der Rezeption meist hilfsbereit und suchen nach einer anderen Kabine. Es gibt immer mal wieder gute Gründe für einen Kabinenwechseln. Fragen kostet ja nichts.

Das könnte auch interessant sein:

Und in dem Fall des Facebook-Paars ist dabei auch noch ein lustiges Video entstanden, das die Social-Media-Gemeinde erheiterte. Was will man mehr?