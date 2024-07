Kreuzfahrt: „Weil sich dort eine Leiche befand“ – Frau erlebt Grusel-Nacht an Bord

Während sich die Passagiere auf einer Kreuzfahrt entspannen, sich rundum verwöhnen lassen und das Unterhaltungsprogramm an Bord genießen, hat das Personal meist alle Hände voll zu tun. Was sich an Bord hinter den Türen zu den Crew-Räumen abspielt, bleibt den meisten Urlaubern verborgen. Sicherlich könnten die meisten Besatzungsmitglieder ein ganzes Buch über ihre Erlebnisse schreiben.

Eine ehemalige Aida-Mitarbeiterin zeigt den Passagieren deshalb regelmäßig in verschiedenen Videos auf TikTok einen Blick hinter die Kulissen und verrät Geheimnisse, die einem sonst verborgen bleiben. Dabei erzählt sie eine verrückte Geschichte rund um Leichen. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat darüber berichtet.

Kreuzfahrt: Leichen an Bord?

Es ist traurig, aber unvermeidbar. Immer wieder kommt es während Reisen auf hoher See zu Todesfällen an Bord. Einigen Urlaubern ist bereits bekannt. Dass es bei Aida und Tui Cruises spezielle Kühlräume gibt, falls ein Passagier an Bord stirbt. Genau dieses Thema greift die Aida-Mitarbeiterin in ihrem Video im Netz auf. Dabei spricht sie über die krassen Zahlen, die sich hinter dem Thema verbergen.

„Leute, kommen wir nun zum traurigen Thema: Pro Jahr sterben ungefähr 200 bis 250 Personen auf einem Kreuzfahrtschiff“, berichtet die Insiderin. Sie nennt auch die Gründe. Der häufigste Grund sei ein Sturz, der zweithäufigste ein Herzstillstand. Genau dafür sind die Kühlkammern an Bord da.

„Unheimlich“

Nicht nur für die Angehörigen, auch für die Besatzung ist der Tod eines Passagiers alles andere als schön. Im Video erzählt sie von einer Freundin, die ebenfalls an Bord arbeitet. Auf einer der Fahrten von ihr wurde das Ärzteteam gerufen. Innerhalb der Besatzung verbreiten sich solche Nachrichten schnell und es gab bereits Gerüchte, dass jemand gestorben sei.

Nur wenige Tage zuvor war der Mitarbeiterin die Leichenkammer gezeigt worden. „Ich gehe da jeden Tag vorbei. Es war sogar eine Lampe an, weil sich dort eine Leiche befand", erzählte sie. Dieses Erlebnis blieb bei ihr hängen. „Ich fand es echt gruselig und nicht schön. Ich habe nichts gesehen, aber es ist trotzdem unheimlich, wenn du vorbeigehst und weißt, dass dort jemand liegt", wurde in dem Video berichtet. In den Kommentaren darunter erzählten viele Gäste auch von ähnlichen traurigen Momenten.