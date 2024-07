Kreuzfahrt: Touristin kommt in ihre Kabine und kann nicht fassen, wer in ihrem Bett liegt

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der hofft in der Regel auf eine entspannte Zeit auf hoher See mit eindrucksvollen Sonnenuntergängen an Bord, erfrischenden Pooltagen und beruhigendem Wellenrauschen. Kein Wunder also, das für solch eine Reise so manch einer auch schon mal eine ordentliche Stange Geld in die Hand nimmt, um eine entsprechende Kabine mit Aussicht zu bekommen.

Als diese Urlauberin von ihrem erholsamen Tag an Bord zurück in ihre vorübergehenden eigenen vier Wände kehrt, rutscht ihr jedoch fast das Herz in die Hose, berichtet jetzt „MOIN.de“. Hat sich da etwa ein Einbrecher in ihrem Rückzugsort verirrt?

Kreuzfahrt-Passagierin völlig irritiert

Mit der „Mein Schiff 2“ schippert die Kreuzfahrt-Liebhaberin durch die Weiten der Ozeane und freut sich nach einem langen Tag auf ihr gemütliches Bett. Doch als sie die Zimmertür öffnet, traut sie ihren Augen kaum. Auf dem Schock hin lädt sie von dem, was sie da erwartete, prompt ein Foto in den sozialen Netzwerken hoch und stößt auf unerwartet viel Zuspruch. „Auf dem Bett liegt eine Gestalt, die im ersten Moment wohl gewaltig nach einem Einbrecher aussah“, schreibt unser Partnerportal „MOIN.de“ zu dem skurrilen Foto.

+++ Kreuzfahrt-Passagier teilt unheilvolle Nachricht – Route plötzlich radikal geändert! +++

Auf den ersten Blick sieht es doch tatsächlich so aus, als hätte es sich dort jemand mit einer Zeitschrift in der einen Hand und einer Sonnenbrille auf dem Kopf in ihrem Bett bequem gemacht. Doch wie sich wenig später herausstellen sollte, war das kein Fremder, der dort in ihrem Zimmer verweilte. Vielmehr hatte sich das Bordpersonal einen Spaß erlaubt und aus den zusammengefalteten Handtüchern ein erschreckendes Kunstwerk gezaubert.

Ein Blick auf die Kommentarspalte unter dem Beitrag der Kreuzfahrt-Urlauberin macht schnell klar: Ihr Handtuch-Einbrecher scheint kein Einzelfall zu sein. „In den Kommentaren unter dem Beitrag häufen sich vor allem Bilder von ganz vielen Handtuch-Figuren“, heißt es in dem Bericht von „MOIN.de“ weiter.

Welche weiteren Gestalten sich die „Mein Schiff“-Mitarbeitenden sonst noch so einfallen lassen und wie die Urlauber zu den Überraschungsmeisterwerken stehen, kannst du hier in diesem Artikel unseres Partnerportals lesen.