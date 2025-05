Urlaub: Lufthansa zieht Schlussstrich – jeder Passagier bekommt es zu spüren

Wer in den Urlaub fliegt, kann sich Flüge verschiedenster Fluggesellschaften buchen. Lufthansa, Condor, TUI fly und Co. bieten nicht nur verschiedene Flugstrecken an, sondern oft auch einen unterschiedlichen Service an Bord.

Wer mit der Lufthansa in den Urlaub fliegt, wird dort bald jedoch eine große Änderung feststellen. Die Fluggesellschaft zieht einen Schlussstrich, der alle Passagiere an Bord betrifft.

Urlaub: Lufthansa zieht Schlussstrich

Für viele gehört es auf dem Flug in den Urlaub einfach dazu: das Stöbern im Duty-Free-Katalog. Oft bietet dieser Produkte wie Parfum, Kopfhörer, Taschen, Kosmetik, Schmuck, Uhren, Sonnenbrillen und vieles mehr an.

+++ Auch interessant: Flughafen Düsseldorf: Frau will in den Urlaub fliegen – sie konnte nicht ahnen, was passiert +++

Das Durchblättern vertreibt die Langeweile auf dem Weg in den Urlaub, hier und da greift man trotz der hohen Preise auch gerne mal zu – so auch bei einem Flug mit der Lufthansa. Doch damit ist bald endgültig Schluss, wie der „Aerotelegraph“ berichtet.

+++ Passend dazu: Kreuzfahrt: Preis-Drama bahnt sich an! Diese Reise könnte deutlich teurer werden +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lufthansa schafft Bordverkauf ab

Gegenüber dem Onlinemagazin für Luftfahrt soll Lufthansa bestätigt haben, dass das Duty-Free-Angebot für Langstrecken abgeschafft wird. „Bereits im Februar wurde der Bordverkauf um die Strecken reduziert, die sich in der Vergangenheit als wirtschaftlich nicht rentabel erwiesen hatten“, erklärte ein Sprecher.

Hier mehr lesen:

Im September soll der Bordverkauf, wie man ihn in kennt, für Langstrecken eingestellt werden. Wer mit einem Flugzeug der Lufthansa in den Urlaub fliegt, muss sich also auf eine große Neuerung gefasst machen. Schuld daran seien wirtschaftliche Gründe. Der Online-Katalog sowie die Filialen des Worldshops, beispielsweise an Flughäfen, seien von dem Aus allerdings nicht betroffen.

Übrigens: Auf Kurzstreckenflügen bietet Lufthansa bereits seit einiger Zeit keine Produkte mehr zum Verkauf an.