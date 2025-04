Flughafen Düsseldorf: Frau will in den Urlaub fliegen – sie konnte nicht ahnen, was passiert

Die Flugzeuge vom Flughafen Düsseldorf steuern zahlreiche Reiseziele an. Erst kürzlich hat der Airport den Sommerflugplan bekanntgegeben und bietet jetzt neue Ziele, zusätzliche Airlines und eine noch stärkeren Vernetzung an (>>> hier mehr dazu lesen).

Das ist auch einer Passagierin aufgefallen, die vom Flughafen Düsseldorf in den Urlaub fliegen wollte. Sie ist überwältigt, was auf ihrer Reise passiert ist.

Flughafen Düsseldorf: Frau erlebt besonderen Flug

In der Facebook-Gruppe „DUS Airport (Rund um den Flughafen News)“ schreibt die Urlauberin in einem Post, dass sie „mit großer Begeisterung“ über ihren Flug vom Flughafen Düsseldorf nach Ljubljana am 12. April 2025 berichten möchte.

„Es war der erste Direktflug, der von Eurowings von Düsseldorf nach Ljubljana durchgeführt wurde. (…) Bei der Ankunft in Ljubljana wurden wir von der Feuerwehr mit Wasserfontänen empfangen“, schreibt sie und kommt zu einem klaren Entschluss.

Passagierin empfindet es als „große Bereicherung“

„Es war mir eine Freude als Passagierin an Bord von diesem Eröffnungsflug gewesen zu sein“, berichtet sie weiter. Sie ist der Meinung, es sei „eine große Bereicherung, dass Düsseldorf nun mit Slowenien verbunden ist.“

Diesen einzigartigen Flug nach Slowenien wird sie so schnell wohl nicht vergessen. Denn einen sogenannten Inaugural Flight (zu Deutsch Erstflug) erlebt man nicht alle Tage. Auch der Empfang mit einer Wasserfontäne dürfte ein einzigartiges Erlebnis gewesen sein. Übrigens: Wer vom Flughafen Düsseldorf direkt nach Ljubljana fliegt, braucht knapp 1,5 Stunden.