Flughafen Köln/Bonn, Düsseldorf und Co.: Gäste müssen sich umstellen – in wenigen Tagen ist es so weit

Die Flughäfen in NRW sind eine beliebte Anlaufstelle für Reisende. Vor allem die Airports Köln/Bonn und Düsseldorf mit über 9 Millionen bzw. über 20 Millionen Passagieren pro Jahr zählen zu den größten Flughäfen in Deutschland.

Vor allem Fluggesellschaften wie Eurowings und Co. sind seit Jahren an diesen Airports vertreten und zählen zu den präsentesten Airlines. Doch Reisende müssen sich auf große Veränderungen einstellen und diese treten mit wenig Vorlaufzeit schon bald in Kraft.

Eurowings plant große Veränderung

Wie Eurowings selbst auf seiner Webseite verkündet, wird ein neues Boarding-Konzept eingeführt. Ab dem 3. April soll der „Einsteigeprozess für Fluggäste künftig noch effizienter und kundenfreundlicher“ gestaltet werden. Damit gehen die Fluggesellschaften auf den Wunsch der Passagiere ein, zwischen den einzelnen Tarifen noch mehr zu differenzieren.

Die wohl größte Veränderung beim Ablauf: Statt in zwei Gruppen – „Priority“ und „Basic“ – ist der Prozess an den Flughäfen wie Köln/Bonn künftig in drei Gruppen unterteilt. Reisende mit Kleinkindern sind davon aber nicht betroffen. Sie profitieren dank eines Pre-Boardings von einem stressfreien Einstieg ins Flugzeug.

Flughäfen in NRW stellen sich um

Doch wie sind diese Gruppen an den Flughäfen in Köln/Bonn oder Düsseldorf genau aufgeteilt? In der „Group 1“ ist das neue „Priority“-Boarding wiederzufinden. Neben Businessclass-Reisenden profitieren auch Miles & More-Kunden von diesem Vorteil. „Priority“-Boarding kann ab sofort aber auch individuell hinzugebucht werden.

Die „Group 2“ beinhaltet alle Fluggäste, die ein großes Handgepäckstück dazugebucht haben, aber nicht zur „Group 1“ gehören. Dazu zählen unter anderem Smart- und Basic-Buchungen mit gebuchtem großen Handgepäckstück. In der „Group 3“ befinden sich dann alle weiteren Passagiere, die nur mit einer kleinen Tasche als Handgepäck reisen.