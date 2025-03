Flughafen Köln/Bonn verrät es – Eurowings sorgt für Hammer

Mit steigenden Temperaturen macht sich bei vielen Menschen die Reiselust bemerkbar. Passend dazu gibt der Flughafen Köln/Bonn jetzt seinen Sommerflugplan bekannt, und verkündet gleich mehrere große Neuerungen.

Die Fluggesellschaft Eurowings sorgt dabei für einen Hammer, denn sie steuert gleich mehrere neue Orte an.

Flughafen Köln/Bonn: DAS bietet der neue Flugplan

Der neue Sommerflugplan gilt ab Sonntag (30. März) und bietet eine große Auswahl an beliebten Urlaubszielen und bekannten Städterouten an. Insgesamt sind von 26 Fluggesellschaften Flüge zu mehr als 100 Zielen in über 30 Ländern der Welt möglich.

Besonders stark vertreten sind verschiedene Regionen in Italien, der Türkei, Spanien und Griechenland. Neben den beliebten Zielen werden allerdings auch einige neue Orte vom Flughafen Köln/Bonn angeflogen.

DIESE neuen Orte fliegt Eurowings an

Eurowings steuert während des Sommers beispielsweise ganze fünf neue Destinationen von Köln/Bonn an. Dazu zählen:

Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira (ab 3. April, donnerstags, sonntags)

Bastia auf der französischen Insel Korsika (ab 12. April, mittwochs, samstags)

die portugiesische Hafenstadt Porto (ab 1. Mai, montags, donnerstags und samstags)

Klagenfurt in Österreich (ab 2. Mai, montags, freitags)

Erbil im Irak (ab 7. Mai, mittwochs)

Eurowings fliegt insgesamt 69 Orte in 23 Ländern an und sorgt damit für einen Hammer. Die Fluggesellschaft ist nach eigenen Angaben „Marktführer am Flughafen Köln/Bonn“. Neben der Airline bietet allerdings auch weitere Fluggesellschaften neue Ziele für Urlauber an.

Flughafen Köln/Bonn: Diese weiteren Ziele sind bekannt

Demnach soll Electra Airways ebenfalls neue Orte vom Flughafen Köln/Bonn ansteuern. Dazu zählen: Warna (ab 17. Mai, dienstags, samstags) und Burgas (ab 19. Mai, montags und donnerstags) in Bulgarien. Die Flüge werden in Kooperation mit SunExpress angeboten.

Floyone fliegt zudem nach Jerewan in Armenien (ab 31. März, montags, freitags) und GP Aviation nach Pristina im Kosovo (ab 6. April, sonntags).