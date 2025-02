Flughafen Köln/Bonn: Riesen-Jubel! Airport verkündet neue Reiseziele

Overview: Urlaub-Fans aufgepasst! Der Flughafen Köln/Bonn hat große Nachrichten zu verkünden, denn es werden neue Ziele angesteuert. Warst du schon da?

Wenn der Februar in NRW den Himmel grau färbt und die Temperaturen ungemütlich sinken, steigt bei vielen die Sehnsucht nach Sonne und warmen Meeresbrisen. Da passt es ja perfekt, dass der Flughafen Köln/Bonn mit neuen Zielen lockt.

Und diese Ziele sind nicht die gewöhnlichen Urlaubsorte, die man von den NRW-Flughäfen gewohnt ist. Sie bringen Reisende demnächst an bislang weniger bekannte, aber umso faszinierendere Orte.

Flughafen Köln/Bonn bietet zwei neue Ziele an

Denn der Flughafen erweitert sein Flugangebot und begrüßt ab sofort neue Direktverbindungen, die besonders die Liebhaber von Abenteuer und Kulturerlebnissen erfreuen dürften. So können die Urlauber ab Mai 2025 nicht nur zu den bereits etablierten Zielen wie Madeira und Korsika fliegen, sondern auch in zwei faszinierende Städte an der Schwarzmeerküste reisen.

Diese Reiseziele, die bisher eher im Schatten ihrer bekannteren europäischen Cousinen standen, überraschen mit einer ganz eigenen Mischung aus Kultur, Erholung und Strandfeeling.

„Mit Electra Airways begrüßen wir eine neue Fluggesellschaft in Köln/Bonn, die Verbindungen zu gleich zwei beliebten Urlaubsdestinationen anbietet“, freut sich auch Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Diese neue Partnerschaft bereichert unseren Flugplan und bietet unseren Passagieren zusätzliche Reisemöglichkeiten.“

Ab dem 17. Mai 2025 geht es erstmals nach Warna, das sowohl mit historischen Sehenswürdigkeiten als auch mit unberührten Stränden lockt. Ein weiteres Ziel – und ebenfalls neu im Angebot – ist Burgas, das mit seinem berühmten Meeresgarten und einem charmanten Stadtzentrum den perfekten Mix aus Erholung und Stadtbummel bietet.

Jetzt wird’s konkret: Die Flüge nach Warna starten immer dienstags und samstags um 17.25 Uhr in Köln/Bonn – das bedeutet, du kannst dir gleich zu Beginn der Woche oder am Wochenende einen kleinen Urlaub gönnen! Die Verbindung nach Burgas startet montags um 12.10 Uhr und donnerstags um 19 Uhr. Und das Beste: Die Flugzeit beträgt gerade mal zweieinhalb Stunden – perfekt für alle, die in kurzer Zeit den Alltagsstress hinter sich lassen wollen.

Mit der bulgarischen Airline Electra Airways – erstmals am Köln/Bonn Airport vertreten – geht’s flott in die Sonne. Die Airline kooperiert mit SunExpress, und so kannst du die neuen Verbindungen direkt über deren Homepage oder bei Reiseveranstaltern buchen.

Dann heißt es wohl jetzt nur noch Koffer packen und los geht’s!