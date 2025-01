Flughafen Köln/Bonn feiert Comeback – und weckt böse Erinnerungen

Es gibt Dinge, die selbst den Zoll noch aus dem Konzept bringen. So staunten sie am Flughafen Köln/Bonn kürzlich nicht schlecht, was sich im Gepäck einer 22-Jährigen versteckt hatte. Denn ausgerechnet einen kleinen Welpen förderten die Zollbeamten bei einer Kontrolle zutage (DER WESTEN berichtete).

Aber nun hat der Flughafen Köln/Bonn eine weitere Neuigkeit im Gepäck – und die hat ausgerechnet mit den Maschinen der Airline Eurowings zu tun, die ihre Basis am NRW-Airport hat. Denn hier wird schon bald eine Änderung Einzug halten, die die Geister der Vergangenheit weckt.

Flughafen Köln/Bonn verkündet es

Wie der NRW-Airport seine Passagiere jetzt wissen lässt, werden in Köln/Bonn künftig zahlreiche Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max abheben und landen. Die Airline Eurowings hat 40 Exemplare des Maschinentyps in die Domstadt bestellt. Kostenpunkt: rund fünf Milliarden Euro.

Am Flughafen Köln/Bonn soll das die größte Flottenmodernisierung in der Geschichte von Eurowings darstellen. Die Lufthansa-Tochter geht damit einen wichtigen Schritt in die Zukunft und will damit alte Airbus-Jets step by step in den Ruhestand schicken.

Unglücksserie erschütterte 2018 und 2019

Mit den neuen Boeing-Maschinen des Typs 737er Max soll weniger Kerosin verbraucht werden. Außerdem sollen die Flugzeuge eine höhere Reichweite und deutlich mehr Platz für Passagiere bieten. Bis es so weit ist, müssen sich Airport-Mitarbeiter und Passagiere noch etwas gedulden. Erst 2027 werden die neuen Maschinen in Köln/Bonn zum Einsatz kommen.

Aber nicht allen dürfte diese Ankündigung am Flughafen Köln/Bonn jetzt schmecken. Denn die Max-Modelle hatten vor einigen Jahren einen tragischen Start. Denn 2018 und 2019 gerieten sie durch mehrere schwere Unglücke in die Schlagzeilen. Insgesamt sollen dabei fast 350 Menschen gestorben sein. Die Produktion wurde nach der Unglücksserie vorerst eingestellt, damit die Probleme behoben werden konnten. Jetzt feiern sie ihr Comeback am NRW-Airport – hoffentlich mit glücklicheren Aussichten.