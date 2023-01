Kreuzfahrt: DIESE Fehler solltest du auf keinen Fall machen – sonst kann deine Reise zum Fiasko werden

Eine Kreuzfahrt soll möglichst entspannend sein: Einfach vom Alltag abschalten und die Seele baumeln lassen – doch Vorsicht! Mit einigen Fehlern zerstörst du dir den wohlverdienten Urlaub.

Mit einer Kreuzfahrt verbinden die meisten nur Positives. Doch du kannst auch vieles falsch machen – zum Beispiel, wenn du die Abfahrtzeiten nicht richtig checkst. Vor jedem Landgang solltest du die Abfahrtzeit deines Dampfers kontrollieren – damit du nicht ungewollt irgendwo an Land bleibst, während dein Schiff davon segelt.

Kreuzfahrt: Kabinen- und Schiff-Auswahl wichtig

Ebenfalls wichtig: Die Kreuzfahrt muss zu deinen Bedürfnissen passen. Du magst es nicht mit zig Tausend anderen Menschen unterwegs zu sein? Dann ist eine Kabine auf einem XXL-Schiff eher nichts für dich, wie „Reisereporter“ berichtet. Bist du zum Beispiel mit Kindern unterwegs, dann solltest du dir ein familienfreundliches Schiff aussuchen. Nimm dir ruhig genug Zeit für die Recherche nach dem passenden Schiff.

+++Kreuzfahrt: Insider zeigt Crew-Kabinen – Reisende fassungslos: „Käfighaltung“+++

Und nicht nur das Schiff muss zu deinen Vorstellungen passen. Auch die richtige Kabine will gefunden werden. In einigen kann es laut sein, in anderen extrem schwanken. Wenn du Probleme mit lauten Geräuschen hast, dann solltest du Kabinen unter Bars und Treppen beispielsweise meiden.

+++Kreuzfahrt: Tour-Highlight entpuppt sich als Nervenprobe für Reisende – „Würde im Strahl kotzen“+++

Kreuzfahrt: Hände regelmäßig waschen!

Außerdem wichtig: Hände regelmäßig waschen! Grade auf Kreuzfahrtschiffe können sich Krankheiten schnell verbreiten. Und das ist nicht erst seit der Corona-Pandemie so. Und auch die Sicherheitsübungen an Bord sind zu deinem eigenen Schutze. Wenn du diese schwänzt, kannst du dein Leben unter Umständen gefährden.

Mehr News:

Obacht auch bei der Internetnutzung: Auf der Kreuzfahrt ein paar Fotos via Messenger verschicken oder Instagram checken – und am Ende bekommst du die saftige Quittung in Form einer Horror-Handy-Rechnung. Das passiert gar nicht so selten. Auf hoher See gelten weder EU-Roamingverordnung noch eine Kostenbremse, wie „Reisereporter“ schreibt. Man kann an Bord eines Kreuzfahrtschiffes also einiges falsch machen…