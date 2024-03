Kreuzfahrt: Reederei muss plötzlich Reise absagen – Urlauber haben keine Chance

Urlauber buchen ihre Kreuzfahrt meist viele Monate oder sogar ein Jahr im Voraus. Ob Bahamas, Kapstadt oder Norwegen – die Reiseziele sind meist traumhaft schön. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Reise nur wenige Tage vorher abgesagt werden muss.

So erging es Hunderten von Passagieren, die sich auf ihren Urlaub an Bord eines Schiffes der Reederei Carnival Cruise Line gefreut hatten. Der Grund ist ernst.

Kreuzfahrt: Feuer an Bord! Kreuzfahrten abgesagt

Am Samstag (23. März) brach im Schornstein der „Carnival Freedom“ ein Feuer aus. Während der Fahrt auf dem Meer schlug ein Blitz in den Schornstein ein. Dieser hat die Form einer Walflosse und ist bei den Passagieren fast schon berühmt. Die Besatzung an Bord bekämpfte das Feuer sofort. Bis auf einige Crewmitglieder mit leichten Rauchvergiftungen soll es glücklicherweise keine Verletzten gegeben haben, auch Panik soll an Bord nicht ausgebrochen sein, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Trotz des schnellen Löschens musste Carnival Cruise Line nun zwei Kurzreisen mit dem beschädigten Kreuzfahrtschiff absagen. Die Abfahrten der fünftägigen Karibik-Kurzreisen am 25. und 30. März 2024 wurden laut dem Kreuzfahrtmagazin ersatzlos gestrichen.

„Ich bin am Boden zerstört“

Auf Facebook tummeln sich die Passagiere nur so, die von dem Feuer an Bord oder ihrer abgesagten Kreuzfahrt berichteten. So schrieb ein Passagier: „6 Tage vor meiner Kreuzfahrt und Carnival Cruises schreibt mir eine E-Mail, um sie wegen eines Feuers abzusagen. Ich bin nicht ok“. Die Reederei würde ihm zwar das Geld zurückgeben, aber nun hat er einige Tage frei, und weiß nicht, was er tun soll. „Sie sagten, dass meine Rückerstattung drei Wochen dauern wird und in dieser Woche keine Kreuzfahrten verfügbar sind. Ich bin am Boden zerstört“, erzählte er. So wie ihm ging es auch vielen anderen Passagieren, die sich bereits auf ihre Kreuzfahrt gefreut hatten.

Nachdem die letzten Gäste in Port Canaveral (Florida) von Bord gegangen waren, machte sich das beschädigte Schiff auf den Weg nach Freeport auf den Bahamas, wo der Schornstein in einer Werft repariert werden soll.