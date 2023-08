Hund greift Mann an, dann zieht ein Unbekannter eine Waffe – tot!

Heftiger Vorfall in Berlin! Am Dienstagabend (1. August) war ein Angriff eines Hundes vollkommen eskaliert – mit tödlichen Folgen für den Vierbeiner.

Wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet, soll es am Kreuzberger Erkelenzdamm in Berlin kurz nach 23 Uhr zu einem Streit zwischen einer 52-jährigen Hunde-Halterin und einem 40-jährigen Mann gekommen sein. Plötzlich soll der Hund der Frau sich losgerissen und den Passanten in den Arm gebissen haben. Doch damit noch nicht genug! Denn dann mischte sich auch noch ein Unbekannter in die Auseinandersetzung ein.

Hund wird von Unbekanntem erschossen

Die Hundebesitzerin hatte noch versucht, die Situation zu entschärfen und ihren Vierbeiner zurückzuhalten. Dabei wurde sie auch selbst zum Opfer ihres um sich beißenden Hundes. Wie aus dem Nichts sei dann ein Unbekannter zu der 52-Jährigen, dem Passanten und dem Hund dazu gestoßen.

Die häufigsten Erziehungsfehlern bei Hunden:

Inkonsequenz in der Erziehung: Hunde benötigen eine zuverlässige Linie, Disziplin und Beharrlichkeit

Den Vierbeiner zu vermenschlichen: Ein Tier ist kein Ersatz für fehlende Partner oder Kinder

Schlagen und Anschreien: Ein Vierbeiner braucht zwar eine harte Hand, ihn gewaltsam erziehen zu wollen ist aber ein absolutes No-Go

Leckerlis auch zwischendurch verteilen: Du solltest dein Haustier zwar für sein positives Verhalten regelmäßig belohnen, aber das auf keinen Fall inflationär

Noch bevor die Hunde-Halterin oder der angegriffene Mann reagieren konnten, hatte der Unbekannte schon seine Schusswaffe gezückt und auf das Tier geschossen. Der Hund erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen, wie „BERLIN LIVE“ berichtet.

Hunde-Halterin und Passant verletzt

Bei der Hunde-Attacke wurde der 40-Jährige schwer verletzt, die 52-jährige zog sich ebenfalls Verletzungen am Arm zu. Ein Rettungsteam versorgte die beiden noch vor Ort und brachte sie dann in ein umliegendes Krankenhaus.

Und der Täter? Der ergriff nach dem Schuss-Angriff die Flucht. Ob er mittlerweile gefasst werden konnte und was zu den Hintergründen der brutalen Tat bekannt ist, das erfährst du in diesem Artikel von „BERLIN LIVE“ >>>.