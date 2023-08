Berliner Luxusdöner für knapp 30 Euro – ausgerechnet HIER wird er angeboten

Der Döner gilt in Deutschland als eines der beliebtesten Fast Foods. Das Fladenbrot, gefüllt mit Fleisch, Salat und Sauce wird auch in der Hauptstadt Berlin gefühlt an jeder Straßenecke angeboten.

Doch an einem Ort dürfte man die Spezialität aus der Türkei wohl am wenigsten erwarten: im Berliner Hotel Adlon Kempinski. Hier bekommst du aber nicht irgendeinen Döner, sondern eine Luxus-Variante für schlappe 29 Euro angeboten. Aber ist der luxuriöse Döner sein Geld auch wert? Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ hat den Test gemacht.

Berlin: Luxus-Döner im Nobel-Hotel

Zarte Kalbsrückenstreifen, mariniertes Kraut, rote Zwiebeln, Tomate, frische Trüffel und Trüffelcréme – mit einem herkömmlichen Döner haben die Zutaten der Luxus-Variante auf den ersten Blick recht wenig zu tun. Dazu wird stilecht ein Porzellan-Becher mit Ayran serviert. Immerhin findet man auch das klassische Papier mit Brandenburger-Tor-Motiv um den Döner, der auf einem weißen Porzellanteller drapiert wird.

Wer das Prachtstück allerdings im hauseigenen Restaurant des Adlon sucht, tut das vergebens, berichtet „BERLIN LIVE“. Lediglich in der Lobby des Fünf-Sterne-Hotels ist der Luxus-Döner für schlappe 29 Euro zu finden.

Es gibt einen großen Haken

Gerade nach einer durchzechten Partynacht wird der Döner auch in der Hauptstadt gerne verspeist. Aber wen um 2 Uhr morgens in Berlin der Hunger packt, schaut im Hotel Adlon in die Röhre. Lediglich bis 0 Uhr kann die Nobel-Fast-Food-Variante hier bestellt werden. Der Grund: Derzeit hat das Hotel keinen Nacht-Koch im Dienst.

